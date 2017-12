VENEZIA 74 - Santamaria Claudio, regista

Claudio santamaria, regista del corto "The Millionairs"



Alla 74esima Mostra del Cinema di Veneziadebutta con la sua prima opera alla regia. "", prodotto da Goon Films di, è un cortometraggio dai toni noir tratto dall’omonima graphic novel diGirato fra Calabria e Basilicata, è la storia di una valigetta piena di soldi che passa di mano in mano, causando inevitabilmente un crimine dietro l’altro. Al centro del racconto la bramosia umana, in grado di trasformarci in bestie, raccontata con un apparente leggerezza data dal carattere fumettistico dell’opera.Il cast, dove troviamo, seppur senza pronunciare una singola battuta, porta avanti il racconto e insieme a una perfetta fotografia trasporta lo spettatore in questi tredici minuti senza annoiare.Santamaria non esce sconfitto da una nuova esperienza che può spaventare e siamo certi di rivederlo presto in questo stesso ruolo, come lui stesso ci tiene a far sapere.