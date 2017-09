VENEZIA 74 - Prima uscita ufficiale per Federico Zampaglione e Giglia Marra

Giglia Marra



Il giorno 7 settembre 2017 ci sarà l'arrivo a Venezia dicon la sua compagna. La coppia arriverà alle ore 12,00/12,15 presso l'hotel Sweet Villa Laguna, alle 12,45/13,00 circa arriverà all'hotel excelsior, per poi sfilare sul red carpet principale alle ore 18,15 circa e alle ore 21,00 si recherà presso la Sala Giardino per la proiezione del film "Manuel" di Dario Albertini.Vi informo, inoltre, che sarà per loro la prima uscita ufficiale.indosserà un abiti di Richmond e Guess by Marciano, mentre l'attriceindosserà un bellissimo gli di Francesco Paolo Salerno abbinati a sandali e decolletè firmati Le Silla.