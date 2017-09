DIGITALIFE - Presentato il progetto "DigitaLife"

Presentazione "DigitaLife" a Venezia



Promo Venezia "DigitaLife"



04/09/2017, 14:28

Entra nel vivo il progetto del docufilm "" prodotto da Varese Web con Rai Cinema e Fondazione Ente Dello Spettacolo. L’opera, diretta da, racconterà come il digitale ha cambiato, e sta cambiando, la vita di ognuno di noi. Il tutto realizzato con i video dei cittadini che possono essere inviati attraverso il sito www.digitalife.org e sulla piattaforma di Rai Digital www.rai.it/digitalife Il progetto è stato presentato a Venezia, domenica 3 settembre 2017, durante il Festival del Cinema, all’interno degli eventi promossi dalla Fondazione Ente dello Spettacolo: presenti il regista, il presidente di Varese Webper Fondazione Ente dello Spettacolo e il consigliere di amministrazione RaiDall’avvio del progetto sono già arrivati centinaia di video da diverse parti del mondo. Tante letture diverse sul vissuto con il digitale. Pezzi di un mosaico generale che racconteranno come la vita di tutti è cambiata radicalmente negli ultimi vent’anni.Il regista, autore di programmi televisivi e documentari premiati a livello internazionale, ha già iniziato a lavorare sui primi video arrivato dai cittadini. ""." - racconta, "".Nel cast artistico divi è anche Vittorio Cosma, compositore e produttore discografico che, con la sua Music Production, si occuperà della colonna sonora del film. Inoltre, la produzione del docufilm ha trovato come sostenitori come il Fai - Fondo Ambiente Italia, il Parco Nazionale delle Cinque terre, Terre des Hommes, l’associazione europea delle vie Francigene, l’Ordine dei giornalisti, Anso. A cui si sono aggiunti partner come Sea, Eolo, Coop, Tigros, Elmec informatica, Caffè Chicco d’oro, Habitare.