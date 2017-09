VENEZIA 74 - Edoardo Winspeare e la sua Disperata

Edoardo Winspeare, regista di "La Vita in Comune"



03/09/2017

"In comune vuol dire la vita insieme e nel comune, inteso come municipio. A me piace molto la figura del sindaco, perché è una figura un po' bistrattata e ho capito che guadagna poco rispetto alla responsabilità che hanno"."Io sono di un paese che si chiamae quindi è evidente che l'idea diè venuta dal mio paese. Volevo raccontare un posto abbandonato da Dio, come tanti in Italia, però allo stesso tempo abitato da personaggi scalcagnati, poetici, ma in grado di sognare. Le periferie d'Italia sono molto interessanti, le persone per forza di cose sono più originali, più autentiche"."Io li conosco da sempre e con me hanno sempre fatto i banditi, i mafiosi e gli spacciatori.faceva l'autista di un gruppo di musica popolare dove ho fondato le radici, Caludio lo conosco da sempre, la protagonista femminile è mia moglie eè il mio vicino di casa"."Nella scena dei tedeschi ci dovevano essere, suo marito. Loro vivono in quel paese: lei è la cittadina onoraria di Digiano, che sarebbe Disperata nel nostro film. Poiha iniziato le riprese e non ha potuto essere con noi...""Mi piace anche raccontare con leggerezza delle cose molto serie. Io dico sempre che questo è il figlio di “In grazia di Dio” ma quello è un film drammatico, un film molto diverso. Qui invece c'è molta leggerezza. Anche se a un certo punto non avevamo ben chiaro come definirlo, se una commedia con toni tragici o una tragedia con dei toni leggeri"."Io sono innamorato della mia regione e del mio paese, però prima ero innamorato un po' come un straniero. “Il paese dove fioriscono i limoni” come diceva Goethe: per me tutte le donne erano bellissime, nonché intelligenti, gli uomini erano saggi (Platone, Aristotele),poi ho avuto a che fare con tanti politici locali, con tanti briganti. Però, in fondo, mi piaceva di più, come drammaturgo e sceneggiatore, c'era materiale. Prima ero molto romantico, ora sono più smaliziato, scanzonato. Però mi piace ancora moltissimo"."Io ho tanti progetti fuori dal Salento ma non me li fanno mai fare. Dovevo fare un film in Alto Adige sui conflitti fra italiani e tedeschi ma c'erano troppi problemi politici. Inoltre vorrei fare un film in Africa orientale sulla guerra d'Africa... mah"