VENEZIA 74 - Fabio Bastianello ospite all'Italian Pavilion con "h36:"

" di, il primo film al mondo della durata di 36 ore girato e trasmesso in diretta a luglio 2017, sarà presentato alla 74. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, ospite presso l'Italian Pavilion, mercoledì 6 settembre 2017 alle ore 10.00.Con "" ci troviamo al cospetto di un’opera cinematografica che non ha precedenti. È il primo film della storia a essere stato realizzato in presa diretta e trasmesso in tempo reale per 36 ore consecutive. 10 i mesi di prove con il cast, preparato per recitare una parte e non un copione; 3 i canali di fruizione: in streaming su YouTube, sul sito www.h36.live e una maratona al Cinema Beltrade. Lo spettatore ha potuto seguire la diretta collegandosi dal proprio device (pc, tablet, smartphone) e commentare in tempo reale, con dei post sulla pagina Facebook ufficiale, www.facebook.com/H36.live, ciò che stava accadendo sullo schermo: 2.100 visualizzazioni su YouTube, 3.000 visualizzazioni e 500 interazioni sulla pagina Facebook con una media di 100 persone connesseL’incontro, moderato da Matteo Marelli, giornalista e critico di Film Tv, sarà l’occasione non solo per raccontare come è stato ideato e sviluppato il progetto, ma anche per dare notizia di cosa è successo nell’arco delle 36 ore di diretta, quali siano stati gli imprevisti, quali le reazioni del cast e della troupe e quali interazioni ci siano state da parte del pubblico.Sarà anche lo spazio ideale per dibattere sul valore dell’impresa dal punto di vista dell’opera -si può parlare solo cinema?- e dello spettatore -quali novità per la fruizione?- e ragionare sulle opportunità di costruire a partire da h36: un nuovo format, magari televisivo, per una diffusione multicanale.A Venezia, "": riceverà il riconoscimento comeda parte di, alla presenza del suo direttore Riccardo Costa. Nel 2010 la manifestazione piemontese aveva già insignito del premio Nuove forme di comunicazione il film opera prima di Fabio Bastianello "".Per l'occasione sarà trasmesso per la prima volta il trailer con immagini del film.