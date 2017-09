I MILLE OCCHI - A settembre l'edizione 2017

01/09/2017, 08:13

Sedicesima edizione del Festival internazionale del cinema e delle arti, al Cinema Teatro Miela di Trieste, con l'ormai consueta anteprima a Roma (12-13 settembre) al Cinema Trevi della Cineteca Nazionale, main partner del festival con La Cineteca del Friuli.Questa imminente edizione si prospetta la più appassionante di un festival che ha ormai consolidato i propri riconoscimenti internazionali (ultima giunge l'inclusione della prestigiosa rivista americana “MovieMaker” tra i “25 coolest international film festivals”).Un programma di tendenza, insieme d'avanguardia e di abbandono al piacere della scoperta e della visione. L'unico nemico del festival è la noia, sin troppo presente nel mainstream dell'offerta corrente e il cui antidoto sta nel superare le barriere temporali: film di tutte le epoche visti oggi per la prima volta senza paraocchi, ma con quei mille occhi che ogni spettatore possiede se li apre al cinema. E naturalmente proiezioni rigorosamente nei formati originali, in copie vintage 35mm salvo i casi di restauri digitali.Saranno presenti grandissimi registi che esigono una giusta riscoperta: il greco(figura rabdomantica del miglior cinema ellenico, da Tornes a Angelopoulos); il tedesco, che lavorò anche in Italia con Visconti e poi realizzò i più scatenati action-movies europei.E, rappresentati da allievi e cultori, tre grandi sperimentatori del cinema croato:, la cui opera è intrecciata, oltre ogni stupida guerra, a quella dei serbi. E una personale completa dei pochi film compiuti di Seth Holt, autore inglese di noir e thriller che è l'anello da riscoprire del grande poker di cineasti inglesi cui partecipano Hitchcock, Powell e Fisher.I Mille Occhi amano il glamour, e dunque ne sarà ospite un'attrice di culto del cinema di genere italiano, Dagmar Lassander, attiva nell'horror e nelle commedie più piccanti.Il cinema italiano costituirà la parte più estesa del programma, e farà scoprire l'attualità di cineasti come Poggioli, Germi, Damiani, De Santis e molti altri, i cui film saranno accompagnati da ospiti ancora da rivelare.Sono solo alcune delle anticipazioni di un programma le cui proiezioni e i cui incontri (a ingresso libero) si prolungheranno per sette giorni da mattina a notte. Il festival è diretto da Sergio M. Grmek Germani con la collaborazione di Cecilia Ermini, Olaf Möller, Mila Lazić, Simone Starace, Paolo Luciani, Dario Stefanoni, Gary Vanisian, Christoph Draxtra.Tutte le proiezioni e gli incontri sono a ingresso libero.