BFI LONDON FILM FESTIVAL 61 - Il cinema italiano con sei film

31/08/2017, 17:02

Sei film rappresenteranno il cinema italiano al(4/15 ottobre), uno dei principali festival europei, patrocinato dal prestigioso British Film Institute, un’istituzione di livello mondiale per la propagazione e conservazione della settima arte. Una selezione eclettica e spiazzante, che, tra gli altri, include un cult come Suspiria di Dario Argento, a 40 anni dalla realizzazione presentato nella sezione – appunto – ‘Cult’.In anteprima europea verrà presentato "" di Gianni Amelio nella sezione ‘Love’, mentre continua il suo viaggio festivaliero, iniziato a Sundance (e poi Berlino e Toronto), "" di Luca Guadagnino. Il film viene presentato in Mayor’s Gala, alla presenza del Sindaco di Londra. E non sfugge il curioso link dell’autore dell’annunciato remake di "".Due opere seconde, nella sezione ‘Dare’, arrivano da Cannes, diametralmente opposte per stile eppure entrambe legate al romanzo di formazione e radicate nel sud profondo: "" di Jonas Carpignano (nelle sale nostrane in questi giorni) e "" di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza.È significativo che i grandi festival internazionali riconoscano e apprezzino il coraggio narrativo di autori in fuga da schemi consolidati per raccontare le storie che nascono dal reale. Lo stesso vale per "" di Vincenzo Marra (sezione: Journey) in arrivo dalle Giornate degli Autori della Mostra del Cinema di Venezia, dove la terra dei fuochi è raccontata con più di cento piani sequenza.Vale la pena menzionare "" di Jan Zabeil, coproduzione anche italiana, che ha già toccato le kermesse di Locarno e ora Toronto.Ilriconosce un cinema italiano capace di sconfinare, con due maestri diversissimi e molto amati in Europa come Amelio e Argento, due affermati registi ‘in viaggio’ come Guadagnino e Marra, e due esperienze più recenti e all’attenzione degli osservatori internazionali come Carpignano e Grassadonia e Piazza. Un riconoscimento da un festival che da oltre 60 anni segnala, come per tradizione, la mobilità e varietà dello sguardo, di culture. La conservazione della capacità di fuga del cinema.La presenza di film e talent alè organizzata dall’area Filmitalia di Istituto Luce Cinecittà.