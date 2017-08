VENEZIA 74 - Presentata la V edizione de Il Mese del Documentario

31/08/2017, 16:55

In occasione dellaDoc/it - Associazione Documentaristi Italiani ha presentato una delle sue prossime attività di promozione e sviluppo del settore: la V edizione decon la nuova collaborazione di IDS Academy e la proiezione speciale di "" di Giovanni Totaro, in anteprima a Palermo dopo la presentazione ufficiale fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.La presentazione è avvenuta all’interno delle Giornate degli Autori, alla presenza di:Agnese Fontana - Presidente Doc/itGiorgio Gosetti - Direttore Casa del Cinema e Giornate degli AutoriDavide Morabito - Direttore Organizzativo Il Mese del DocumentarioPinangelo Marino - Direttore Artistico Il Mese del DocumentarioGiunto alla sua V edizione,è una delle manifestazioni più rappresentative dedicate alla diffusione del cinema del reale nel nostro Paese, un festival diffuso che propone il meglio della produzione documentaristica italiana ed internazionale a Roma e in una rete di città italiane che coinvolge tutto il territorio nazionale.L’iniziativa, che si svolgerà tra il 15 Gennaio e il 5 Febbraio 2018, è ideata e prodotta da Doc/it – Associazione Documentaristi Italiani con il supporto di SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori ed in collaborazione con Kinema e Casa del Cinema di Roma, con il Patrocinio del Consiglio del Dipartimento Filosofia Comunicazione e Spettacolo dell'Università degli Studi Roma Tre.Dichiara SIAE: "".Il mese di programmazione sarà preceduto e seguito da una serie di iniziative ad hoc durante tutto l’anno al fine di sensibilizzare il pubblico, specialmente i giovani. Tra le iniziative previste vi è la doppia proiezione (8 e 10 settembre) di "" di Ruth Beckermann - titolo de Il Mese del Documentario 2016, in occasione del Festival della Letteratura di Mantova (6-10 settembre 2017).