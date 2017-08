VENEZIA 74 - In programma la presentazione di "Aquagranda in crescendo"

Aquagranda in crescendo



Appuntamentoper la presentazione ufficiale alla città di Venezia del documentario, un film che parla della storia e della cultura di Venezia, realizzato e prodotto da una troupe di giovani veneziani. Grazie allee alla collaborazione con Kama Productions, durante la 74° Mostra del Cinema di Venezia verrà organizzata una proiezione speciale all'aperto sull'isola di Pellestrina, piazza Ognissanti, la zona più duramente colpita dalla tragica alluvione del 1966. Ad aprire la serata ci sarà l’Orchestra di Pellestrina, quindi musica e territorio, unite insieme per raccontare insieme al documentario e allo spettacolo teatrale cui è dedicato cosa successe nel ’66, un fatto storico senza precendenti.“L’acqua alta fa parte del DNA di Venezia, fin dalla sua fondazione, segue i ritmi della natura – racconta il regista - per 6 ore cresce e per 6 ore cala, solo che in alcune occasioni accade qualcosa di memorabile. Il 4 novembre del 1966 una particolare situazione meteo provocò l’acqua alta più grave della storia, con un valore di +194 cm sul medio mare e tutta la città è stata sommersa dall’acqua per quasi per 24 ore”. Aquagranda in crescendo racconta il Teatro La Fenice durante la realizzazione di Aquagranda, l’opera-evento che commemora i 50 anni dalla terribile alluvione che colpì Venezia il 4 novembre 1966. Attraverso le testimonianze di chi ha vissuto quella tremenda giornata e le interviste ai creatori dell’Opera (in primis il compositore Filippo Perocco, il regista Damiano Michieletto e i librettisti Luigi Cerantola e Roberto Bianchin), le musiche, i lavori di preparazione dello spettacolo, le impressionanti immagini di repertorio dell'archivio RAI e dell'Archivio Montanaro, il documentario narra un momento cruciale della storia della città lagunare; secondo gli autori, l'abbandono di molte case del centro storico come conseguenza dell’alluvione ha dato inizio alla trasformazione della città dei dogi in parco turistico.L'opera Aquagranda ha aperto la stagione 2017/18 delper volontà del sovrintendente Cristiano Chiarot e del direttore artistico Fortunato Ortombina, ed è stata recentemente insignita del prestigioso Premio speciale Abbiati 2017. A partire dal romanzo di Roberto Bianchin, “Acqua Granda. Il romanzo dell’alluvione” ogni maestranza ha contribuito a creare un’opera nuova, che parte dalla cronaca e arriva a una dimensione esistenziale, che usa il dialetto veneziano e una raffinata tecnologia nell’allestimento, che prevede lo svuotarsi di un gigantesco acquario in scena nell'evocazione del culmine dell’alluvione. Il documentario racconta la costruzione dello spettacolo, dalla ricerca dei costumi all’idea scenografica, alle prove dei cantanti con il regista, le prove dell'orchestra, del coro, dei figuranti-ballerini. Il racconto delle prove ricalca la successione delle scene dello spettacolo; il film ricostruisce l'andamento di tutto lo spettacolo, ma nelle sue diverse fasi di produzione. Aquagranda in crescendo segue il crescere dell'opera, dalla fase di ideazione al primo giorno di prove fino alla sera della prima. Ma ci sono anche immagini di archivio: “in particolare due, scattate a Piazza San Marco – racconta Pellegrini - sintetizzano come un campo e controcampo ideale le due facce contrastanti dell’alluvione del ‘66. La prima è la famosa foto che ritrae la basilica di San Marco e il Palazzo Ducale sferzati dalle onde, un’immagine apocalittica che racconta molto bene la fragilità di Venezia ed il pericolo che ha corso. Nel controcampo invece vediamo un bar allagato in cui è stata fatta entrare una gondola, e attorno ad essa un gruppo di persone sorridenti che beve il caffè. Il fatto è che per molti veneziani si trattava semplicemente di un’acqua alta un po’ più alta del solito, un avvenimento tutto sommato normale, non si poteva immaginare gli effetti che avrebbe avuto, anche perché sono stati principalmente a lungo termine”.La proiezione, preceduta da un'offerta enogastronomica dei prodotti tipici dell'isola, verrà introdotta dalla Banda Musicale di Pellestrina, prima, e poi, alla presenza del regista Giovanni Pellegrini, del produttore Riccardo Biadene, del direttore artistico del Teatro La Fenice Francesco Ortombina e del direttore delle GdA Giorgio Gosetti o di un suo rappresentante, il saluto di alcuni testimoni del devastante evento. In collaborazione con le Giornate degli Autori e Fondazione Teatro La Fenice, con il patrocinio del Comune di Venezia.