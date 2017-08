VENEZIA 74 - I film in concorso per il Premio di Critica Sociale "Sorriso Diverso"

30/08/2017, 17:13

" sono le due parole chiavi per identificare le finalità della settima edizione delche verrà assegnata all'opera cinematografica, che presenti alla, è stata selezionata perché l'organizzazione lo ha ritenuta significativa riguardo gli scopi cinematografici del Premio, cioè quello di rappresentare una diversità della persona, provando a costruire un percorso di integrazione e inclusione sociale nella vita dei protagonisti.Tra i 5 selezionati la GIURIA voterà un vincitore.Presidente di Giuria: Catello Masullo – Giornalista cinematografico ed esperto di cinema MibactComponenti di Giuria:Laura Bartolozzi - Acquisti cinema, documentari e fiction RAI UNO.Paola Dei - Critico cinematografico, psicologa d'arte.Franco Mariotti - Giornalista, regista e critico cinematografico.Massimo Nardin - Professore Università Lumsa in tecniche del linguaggio audiovisivo, Sceneggiatura.Rossella Pozza -Critico cinematografico e Segretario Generale del Cinecircolo Romano.Film in nomina per il Premio sorriso diverso Venezia 2017:- "" di Cosimo Gomez Brutti e Cattivi- "" di Alessandro Rak Gatta Cenerentola- "" di Edoardo Winspeare Edoardo Winspeare- "" di Silvio Soldini Il colore nascosto delle cose- "" di Abel Ferrara Piazza Vittorio