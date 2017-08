VINYLMANIA - Rai Cultura propone il documentario in “Ghiaccio Bollente"

Una scena di "Vinylmania"



”. Il registapresenta così il suo documentario “”, che Rai Cultura propone giovedì 31 agosto 2017 alle 18.30 e in replica alle 24.15 su Rai5 per “”.Campana ci guida nelle pieghe di un oggetto che non ha mai perso la sua anima e si interroga su cosa lo renda così leggendario in un mondo dominato dalla musica liquida: semplice nostalgia? L’illusione di possedere il corpo della musica? La ricerca di un’identità? Un grido contro il fiume digitale senza anima? Un grande e misterioso love affair? Da Tokyo a New York a Londra, Parigi e Praga incontriamo tribù di collezionisti, DJ, musicisti, artisti ed esploriamo negozi dove la passione si trasforma in febbre, e fabbriche dove le presse hanno ripreso a stampare milioni di copie.