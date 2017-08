VENEZIA 74 - "Il Cratere" e la ricerca del successo

Sharon Caroccia in "Il Cratere" di Silvia Luzi e Luca Bellino



Stefano Amadio



Allaarriva "", interessante progetto diretto da. L’interesse sta nel soggetto, meno nello sviluppo della sceneggiatura e nella realizzazione del film.Una messa in scena realistica, con la camera che segue i personaggi da vicinissimo, con primi piani che lasciano poco alla scenografia, che ricorda da vicino i film di, e un plot che potrebbe essere un incrocio tra "" die il possibile proseguimento di "", dopo la separazione delle ragazze." racconta, con lo stile della finzione improvvisata, la storia di Sharon () giovanissima promessa della canzone neomelodica, e di suo padre Rosario () che si trasforma da venditore ambulante in manager musicale per seguire da vicino la possibile carriera della figlia. Intorno a loro una famiglia numerosa e impegnata a mandare avanti la baracca mentre papà Rosario perde la testa in una deriva artistica che sfocia nel maniacale.Le scene sembrano girate su un canovaccio scritto e poi improvvisate dagli interpreti, tutti veri membri della famiglia, ricordando lo stile de "" di Covi e Frimmel, ma rimagono sempre un po' troppo lunghe: riducendo ogni quadro di 5 secondi si arriverebbe a una durata di 80 minuti, giusta anche per compattare e dare ritmo alla storia che, dopo l’avvenuto show pubblico della ragazza, diventa fragile e priva di quella svolta che ci si aspetta.