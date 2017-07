IO SONO NATA VIAGGIANDO - Su Rai Storia per il ciclo "Documentari d'Autore"

Dacia Maraini



14/07/2017, 13:25

Un ritratto della scrittrice Dacia Maraini che, con le sue opere, ha tracciato un segno indelebile nella nostra cultura. Lo tratteggia Irish Braschi nel suo “Io sono nata viaggiando” che Rai Cultura propone sabato 15 luglio 2017 alle 22.10 su Rai Storia, per il ciclo “”.In primo piano, la vita di Dacia Maraini, scrittrice, drammaturga, poetessa, sceneggiatrice e regista. E soprattutto testimone del XX secolo: dal ricordo del primo viaggio a bordo del transatlantico Conte Verde all’età di due anni per raggiungere il Giappone, al racconto della sua prigionia nel campo di concentramento; dal ricordo delle lotte politiche e femministe, alla perdita, dolorosa, di un figlio non ancora nato. E ancora, la Sicilia del dopoguerra, i viaggi leggendari per il mondo al fianco del compagno Alberto Moravia, l’amico Pier Paolo Pasolini e Maria Callas, che le hanno permesso di assistere in prima persona ad alcune tra le pagine più significative del ‘900.