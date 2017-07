TAORMINA FILMFEST 63 - Dal 6 al luglio

05/07/2017, 17:16

Appuntamento dal 6 al 9 luglio con la 63. edizione del: il festival, tra i più antichi e prestigiosi del panorama cinematografico italiano, si presenta quest'anno con una veste rinnovata, all'insegna della contaminazione tra le arti, dal cinema alla musica, dal teatro alla letteratura.Una maratona di cinema italiano e internazionale che punta sulla qualità e l'impegno sociale e culturale, con masterclass, anteprime, proiezioni di documentari patrimonio della cultura siciliana e presenze di grande spessore artistico. Tre le location principali - il Palazzo dei Congressi, il Cinema Olimpia e la Villa Comunale - che diventeranno ben dieci in occasione della Notte del Cinema, in programma sabato 8 luglio.Due le Masterclass, fiore all'occhiello del festival: il 7 luglio protagonisti saranno, gli autori di "", film d'apertura della Semaine de la Critique del Festival di Cannes, che hanno scelto di mostrare un grande classico della storia del cinema, "" (The Night of the Hunter, 1955).Il 9 luglio sarà la volta di uno dei volti più apprezzati del nuovo cinema italiano,la sua masterclass sarà preceduta dalla proiezione di "" di Giorgia Cecere. Un omaggio, quello a, che attraversa tutto il festival, con una "personale" che comprende - oltre ai già citati Il padre d'Italia e "" - anche "" di Paolo Virzì, "" di Daniele Vicari e "" di Valerio Mieli.Sei le anteprime nazionali in arrivo dal Festival di Cannes, a cominciare dall'apertura e dalla chiusura, affidate rispettivamente a "" di Jacque Doillon e "" di Benny e Joshua Safdie. E ancora: "" di Mark Kidel, "" di Naomi Kawase, "" di Atsuko Hirayanagi e "" di Arnaud Desplechin. Titoli cui si aggiunge, dalla Quinzaine 2016, "" di Paul Schrader, presto in uscita nelle sale italiane.L'Italia sarà presente con una selezione molto nutrita, tra lungometraggi, corti e documentari, alcuni anche in prima assoluta, come il nuovo film di Aurelio Grimaldi, "". E poi "" di Umberto De Paola e Marco Battaglia, "" di Alberto Castiglione, "" di Vincenzo Cosentino, "" di Ruben Monterosso e Federico Savonitto, "" di Pedro Gonzales Rubio, "" di Riccardo Camilli e "" di Rolando Colla. E ancora, tra i doc, "" di Franco Maresco, "" di Mimmo Calopresti, "" di Daniele Campea, "" di Chiara Agnello, "" di Enrico Maria Artale, "" di Michele Rho, "" di Ninni Bruschetta e "" di Steve Della Casa e Chiara Ronchini.Organizzata insiema al Comune di Taormina, l'8 luglioporterà il Taormina FilmFest nei luoghi più suggestivi della città con proiezioni, concerti, mostre, incontri: tre film, "" di Stanley Kubrick, "" di Alessandro Baricco e "" di Bernard Rose, dialogheranno con la Nona Sinfonia di Beethoven, eseguita nella stessa sera al Teatro Antico dall’Orchestra e Coro del Massimo di Palermo, diretta da uno dei più grandi direttori d’orchestra del mondo, Zubin Mehta.Due gli spettacoli dal vivo: in Piazza IX Aprile, il fisarmonicista Pietro Adragna eseguirà le musiche composte da Luis Bacalov per il film ""; mentre a Casa Cuseni il pianista Giovanni Renzo accompagnerà dal vivo le immagini del capolavoro del muto "".Il Festival ospiterà inoltre numerose presentazioni di libri: "" di Luciano Mirone, "" di Marco Oliveri e Anna Paparcone, "" di Ugo Di Tullio e "" di Giovanni Bogani. L’iniziativa è coordinata da Milena Romeo.