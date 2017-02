DAVID DI DONATELLO 2017 - Tutte le nomination

21/02/2017, 12:45

Carlo Griseri



Annunciati questa mattina i candidati ai, che verranno assegnati lunedì 27 marzo a Roma.ottengono 17 nomination a testa, a 16 si ferma. Doppia candidatura per Valerio Mastandrea.Il vincitore tra i cortometraggi èFai bei sogniFioreIndivisibiliLa pazza gioiaVeloce come il ventoMarco Bellocchio, per Fai bei sogniClaudio Giovannesi, per FioreEdoardo De Angelis, per IndivisibiliPaolo Virzì, per La pazza gioiaMatteo Rovere, per Veloce come il ventoMichele Vannucci, per Il più grande sognoMarco Danieli, per La ragazza del mondoMarco Segato, per La pelle dell’orsoFabio Guaglione, Fabio Resinaro, per MineLorenzo Corvino, per WAX: We are the XFioreIn guerra per amoreIndivisibiliLa pazza gioiaLe confessioniVeloce come il ventoEra d’estateFai bei sogniLa stoffa dei sogniNaples ’44Pericle il neroUn paese quasi perfettoCaffèFioreIndivisibiliLa pazza gioiaLe confessioniVeloce come il ventoDaphne Scoccia, per FioreAngela e Marianna Fontana, per IndivisibiliValeria Bruni Tedeschi, per La pazza gioiaMicaela Ramazzotti, per La pazza gioiaMatilda De Angelis, per Veloce come il ventoValerio Mastandrea, per Fai bei sogniMichele Riondino, per La ragazza del mondoSergio Rubini, per La stoffa dei sogniToni Servillo, per Le confessioniStefano Accorsi, per Veloce come il ventoAntonia Truppo, per IndivisibiliValentina Carnelutti, per La pazza gioiaValeria Golino, per La vita possibileMichela Cescon, per PiumaRoberta Mattei, per Veloce come il ventoValerio Mastandrea, per FioreMassimiliano Rossi, per IndivisibiliEnnio Fantastichini, per La stoffa dei sogniPierfrancesco Favino, per Le confessioniRoberto De Franesco, per Le ultime coseDaniele Ciprì, per Fai bei sogniFerran Paredes Rubio, per IndivisibiliVladan Radovic, per La pazza gioiaMaurizio Calvesi, per Le confessioniMichele D’Attanasio, per Veloce come il ventoCarlo Crivelli, per Fai bei sogniEnzo Avitabile, per IndivisibiliCarlo Virzì, per La pazza gioiaFranco Piersanti, per La stoffa dei sogniAndrea Farri, per Veloce come il vento“I CAN SEE THE STARS”, Come diventare grandi nonostante i genitori“ABBI PIETÀ DI NOI”, Indivisibili“L’ESTATE ADDOSSO”, L’estate addosso“PO POPPOROPPÒ”, La pazza gioia“SEVENTEEN”, Veloce come il ventoIn guerra per amoreIndivisibiliFai bei sogniLa pazza gioiaLa stoffa dei sogniIn guerra per amoreIndivisibiliLa pazza gioiaLa stoffa dei sogniVeloce come il ventoFai bei sogniIn guerra per amoreIndivisibiliLa pazza gioiaLa stoffa dei sogniVeloce come il ventoFai bei sogniIn guerra per amoreIndivisibiliLa pazza gioiaVeloce come il vento7 minutiIndivisibiliLa pazza gioiaLa stoffa dei sogniVeloce come il ventoFai bei sogniIndivisibiliLa pazza gioiaLa stoffa dei sogniVeloce come il ventoIn guerra per amoreIndivisibiliMineUsticaVeloce come il vento60 – Ieri, oggi, domani, di Giorgio TrevesAcqua e zucchero: Carlo Di Palma, i colori della vita, di Fariborz KamkariCrazy for football, di Volfango De BiasiLiberami, di Federica Di GiacomoMagic Island, di Marco AmentaFlorence, di Stephen FrearsIo, Daniel Blake, di Ken LoachJulieta, di Pedro AlmodovarSing Street, di John CarneyTruman – Un vero amico è per sempre, di Cesc GayAnimali notturni, di Tom FordCaptain Fantastic, di Matt RossLion, di Garth DavisPaterson, di Jim JarmuschSully, di Clint EastwoodA casa mia, di Mario PireddaEgo, di Lorenza IndovinaMostri, di Adriano GiottiSimposio suino in re minore, di Francesco FilippiniViola, Franca, di Marta SavinaMichele Placido, per 7 minutiPierfrancesco Diliberto, per In guerra per amoreGabriele Muccino, per L’estate addossoPaolo Virzì, per La pazza gioiaRoan Johnson, per Piuma