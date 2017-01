CINEMA ITALIANO BASTIA 29 - Dal 4 all'11 febbraio

31/01/2017, 08:07

Dal 4 all'11 febbraio 2017 è in programma al Théâtre de Bastia alla Studio Cinema ed al Furiani di Bastia (Francia), la ventinovesima edizione delDodici i film in concorso, che saranno giudicata da una giuria composta da Marie France Bereni-Canazzi (presidente dell'Associazione Letteraria Musanostra), Vanina Bernard-Leoni (direttrice del Polo d'Innovazione e Sviluppo dell'Università della Corsica), Jean-Francois Petri (professore onorario di filosofia) e Gerard Guerrieri (regista, sceneggiatore ed attore) e presieduta da Anne Dominique Toussaint (produttrice).In tutto i film italiani proposti saranno 23: oltre a quelli in concorso, sei opere fuori concorso e tre nella sezione dedicata ai più giovani, oltre ai due dell'con la proiezione del film del 1963 "" di Vittorio De Sica e de "" di Luigi Zampa del 1960.Questa la lista di tutti i film presenti al festival, divisi per sezione:- "" di Claudio Giovannesi- "" di Massimiliano Bruno- "" di Carlo Verdone- "" di David Grieco- "" di Marco Segato- "" di Vincenzo Marra- "" di Marco Danieli- "" di Francesco Micciché e Fabio Bonifacci- "" di Roan Johnson- "" di Ivan Cotroneo- "" di Matteo Rovere- "" di Laura Morante- "" di Gianni Zanasi- "" di Paolo Virzì- "" di Marco Tullio Giordana- "" di Kim Rossi Stuart- "" di Ferdinando Vicentini Orgnani- "" di Gabriele Mainetti- "" di Enzo D'Alò- "" di Enzo D'Alò- "" di Vittorio De Sica- "" di Luigi Zampa