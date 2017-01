TRIESTE FILM FESTIVAL 28 - Tutti i film italiani

10/01/2017, 20:03

Simone Pinchiorri



Questi i film italiani selezionati alla ventottesima edizione del, divisi per sezioni, in programma dal 20 al 29 gennaio 2017:- Mister Universo di Tizza Covi e Rainer Frimmel- Mostri di Adriano Giotti- Babylon Sisters di Gigi Roccati- Fai bei Sogni di Marco Bellocchio- Chi mi ha Incontrato non mi ha Visto (L'ultima fotografia di Arthur Rimbaud) di Bruno Bigoni- La Natura delle Cose di Laura Viezzoli- Sette Giorni di Rolando Colla- Un Altro Me di Claudio Casazza- 'A Mazzamma di Ennio Edoardo Donato- Antonio Degli Scogli di Alessandro Gattuso- Cronopios di Doriana Monaco- La Barca di Luisa Izzo- Un Inferno di Camilla Salvatore- Confino di Nico Bonomolo- Trieste, Yugoslavia di Alessio Bozzer- Incanto per il Nostro Sguardo di Giovanni Ortolani- Integrati di Pablo Molano- La Pizzeria di Massimiliano Milic- Riski di Otto Reuschel- La Tarantina di Fortunato Calvino- Le Coccinelle. Sceneggiata Transessuale di Emanuela Pirelli- Qui Finisce l'Italia di Gilles CotonTrieste, Yugoslavia di Alessio Bozzer