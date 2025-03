NOIR IN FESTIVAL 34 - I vincitori

Un’insospettabile Asia Argento in versione commedia brillante al fianco di Matilde Gioli e Pierpaolo Spollon in "" di Tiziano Russo porta il sorriso nella serata finale delche si conclude oggi con il festeggiamento ai premiati dei due concorsi per il cinema.La giuria per ildel2024, composta dal regista e produttore inglese James Jones (Presidente), insieme a Chiara Caselli (attrice, regista e fotografa), Fulvio Risuleo (regista) e Letizia Toni (attrice) ha attribuito all’unanimità il premio per ildellacon la seguente motivazione: “.”." di Lin Jianjie arriverà nelle sale italiane distribuito da Movies Inspired.La giuria popolare composta come da tradizione da giovani studenti e appassionati di cinema, coordinati da Maurizio Di Rienzo e affiancati dagli esperti Nicole Bianchi, Anna Maria Pasetti, Giulio Sangiorgio (delegato IULM), ha visto e votato i sei titoli finalisti decretando il vincitore della 9° edizione del, realizzato dal Noir in Festival in collaborazione con IULM e Cinecittà News, a "Il film ha vinto per un’incollatura sugli altri cinque finalisti, e da gennaio tornerà sugli schermi, sulle maggiori piattaforme, dopo l’uscita in sala a fine 2023 con Cinecittà Luce.L’ultima giornata delha avuto i colori del giallo e del rosa, dopo una settimana in noir, fitta di protagonisti ed eventi d’eccellenza tra la grande “Signora in nero” Joyce Carol Oates, vincitrice del Raymond Chandler Award, il tributo a Steven Soderbergh con l’anteprima del suo atteso Presence, gli incontri con maestri del mystery come Maurizio De Giovanni, Juan Gómez-Jurado, Vanna Vinci, Luca Crovi e gli autori del Premio Giorgio Scerbanenco, l’omaggio ad Alain Delon (con l’Institut Français).Al pubblico dei giovani e giovanissimi è infatti dedicato "", esordio alla regia della youtuber di Violetta “Rocks” Rovetto accompagnata al festival da due dei protagonisti Andrea Arru e Giuseppe Pallone.Ha invece i colori della commedia romantica intinta nel mystery il film che conclude quest’edizione del festival per salutarci con un sorriso e festeggiare la verve comica di un’inedita e travolgente Asia Argento.Il nuovo film di Tiziano Russo "", da febbraio in sala con Eagle Pictures, è una brillante commedia romantica piena di colpi di scena e cambi di registro, ricca di venature noir.07/12/2024, 17:38