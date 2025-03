IL RICERCATORE - Tre serate con il film documentario in Piemonte

"Dopo essersi rifiutato di prendere l'aereo, ricercatore perde il posto di lavoro".E' un articolo del New York Times a rendere virale le storia di, ricercatore universitario, il primo lavoratore al mondo licenziato per essersi rifiutato di prendere l'aereo per motivi ambientali. Con il suo atto estremo di disobbedienza civile, Gianluca ha risparmiato 5 tonnellate di CO2, ha cercato di dare un segnale e di sollevare l'attenzione sulle cause del cambiamento climatico. Ma ne sarà valsa la pena?Il documentariodi Paolo Casalis verrà proposto per tre serate in un tour piemontese:6 DICEMBRE - ASTIFoyer delle famiglie, Via Milliavacca 5(visualizza l'evento su Facebook)7 DICEMBRE - TORINOComala, C.so Ferrucci 65a27 DICEMBRE - OSTANA (CN)Salone ComunalePartecipano alle tre serate (inizio ore 20:45) il protagonista del film Gianluca Grimalda (in presenza a Asti e Torino, in collegamento ad Ostana), il regista del film Paolo Casalis e José Antonio Berdugo, in rappresentanza di Ultima Generazione.