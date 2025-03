INDAGINE DI FAMIGLIA - Al cinema dal 12 dicembre

Dal regista e sceneggiatore di, arriva nei cinema italiani, il nuovo film di Gian Paolo Cugno in uscita il 12 dicembre con Marconi Entertainment.INDAGINE DI FAMIGLIA è una crime story, il racconto di un delitto riemerso, che parte dalla Sicilia rurale di fine Ottocento per arrivare fino ai giorni nostri, in una cittadina del Connecticut, negli Stati Uniti. È la storia di una famiglia che cerca giustizia per i propri antenati: il giovane Nick (Michael Ronda) è determinato a indagare su un crimine apparentemente commesso dai suoi avi, la cui colpevolezza è rimessa in discussione quando una lettera datata 1960 viene recapitata a sua nonna Maria (Maribella Piana). Nella missiva, l’avvocato Domenico Accaputo (Luca Iacono) sostiene infatti di aver trovato delle prove a favore dei suoi parenti, che li scagionerebbero dall’omicidio del Barone Dramonterre (Sebastiano Lo Monaco): questa rivelazione dà il via all’avventura che riporta Nick alle sue radici, dall’America al piccolo paese siciliano di Floridia, con l’obiettivo di ricostruire la verità.INDAGINE DI FAMIGLIA è ispirato a una storia vera, che il regista ha ricostruito grazie a una lunga ricerca negli archivi di un tribunale siciliano. Il film è stato girato in provincia di Siracusa, mantenendo fedeli i luoghi delle vicende reali, mentre le riprese negli Stati Uniti si sono svolte nella città di Rocky Hill, nel Connecticut.“Il racconto si snoda su due diversi archi temporali: da una parte il racconto in costume di una Sicilia incantata, aspra e genuina con le casupole dei contadini, le chiese barocche e le masserie imponenti dei padroni, e dall’altra quello odierno, in cui un giovane parte dal Connecticut per andare a riscoprire in Sicilia le origini della sua famiglia di emigrati.” - afferma il regista Gian Paolo Cugno.03/12/2024, 09:30