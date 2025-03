SCRITTURE PAGINE SCHERMI - Due incontri a Firenze

con Cosimo Calamini e Tommaso Santi

Mediateca Toscana, biblioteca multimediale specializzata su cinema, audiovisivo e media di Fondazione Sistema Toscana, propone l'iniziativa culturale "", per andare ad indagare su come i testi scritti siano declinati, con diversi codici narrativi, nella letteratura e nella sceneggiatura di un film." è in programma il 9 e il 16 dicembre, alle ore 17.00, presso la sede di Mediateca Toscana (in via San Gallo, 25 a Firenze): i due appuntamenti sono dedicati al lavoro creativo di due talenti toscani, scrittori di romanzi e di sceneggiature di film e documentari,Lunedì 9 dicembre (ore 17.00), si parlerà del lavoro creativo di, insieme al regista Federico Micali. Saranno mostrati al pubblico i trailer del film "" e del film diretto da Cinzia Th Torrini, da lui sceneggiato, "". Sarà inoltre presentato al pubblico il suo ultimo romanzo, "" (Morellini Editore)." è una saga familiare ambientata in Val d'Orcia durante gli anni tumultuosi della Seconda guerra mondiale. Il giovane Elio Marmugi, artista di talento, si trova diviso tra il dovere verso la sua famiglia contadina e il desiderio di realizzare i suoi sogni. Quando la guerra lo strappa dalla sua terra natia, Elio affronta prove inimmaginabili che forgeranno il suo carattere e metteranno alla prova la sua umanità. Tra campi di prigionia e amori proibiti, Elio lotta per mantenere viva la sua passione artistica, trovando nella pittura una via di salvezza. Al suo ritorno, dovrà confrontarsi con i fantasmi del suo passato.Lunedì 16 dicembre, alle ore 17.00, si terrà l'incontro con, autore di romanzi per ragazzi, regista e sceneggiatore. Saranno presentati al pubblico i trailer del film "", del film per ragazzi "" e del documentario "". Saranno inoltre introdotti i libri per ragazzi "" e "" (Edizioni Battello a vapore). L'incontro con, si tiene in collaborazione con Lanterne Magiche, il programma regionale di educazione al linguaggio delle immagini, di Fondazione Sistema Toscana." è il racconto tragicomico delle vacanze estive: "Per tenere un diario, ci sono due possibilità: o si ha qualcosa da scrivere o si viaggia con la fantasia! È proprio quello che fa Ciro Rossi, quando la prof lo obbliga a scrivere un diario delle vacanze… Si trova di fronte a due possibilità: raccontare le tragicomiche ferie della famiglia nel campeggio più assurdo del mondo, inventarsi una meravigliosa vacanza a Parigi… Il risultato è un doppio-diario tutto da ridere!"." il secondo libro per ragazzi che sarà presentato in Mediateca, racconta di un misterioso fatto di cronaca: "la "notte bianca" del liceo Carducci si interrompe tragicamente con la morte di Walter, caduto dal secondo piano di un'ala in ristrutturazione dell'edificio. Teresa, sua compagna di classe, aiuterà nelle indagini la madre Greta, commissario di polizia con problemi di memoria, dovuti ad un recente incidente, aiutandola a scoprire una verità che potrebbe rivelarsi molto scomoda".