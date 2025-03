MARIANNA - Presentato il cortometraggio diretto da Luigi Di Domenico

Sabato 30 novembre 2024, presso il Cinema San Demetrio di Salerno, dalle ore 10.00, si è tenuta la prima proiezione di "", cortometraggio, prodotto dalla Vitruvio Entertainment, co-prodotto da Nova Civitas Soc. Coop., patrocinato dai Comuni di Pellezzano, Baronissi e Padula, nato da un progetto di sensibilizzazione dell’Associazione Salute e Vita, in collaborazione con il CSV-Sodalis di Salerno.A moderare l’incontro è stato il giornalista Matteo Gallo.L’evento, che ha vantato la partecipazione del Liceo Statale Alfano I, del Liceo Artistico Sabatini-Menna, dell’Istituto d’Istruzione Superiore Genovesi – da Vinci e del Liceo Scientifico Statale Da Procida, per un totale di quasi 350 studenti, ha visto il saluto istituzionale del Presidente Commissione Speciale Aree Interne Michele Cammarano, del sindaco di Pellezzano Francesco Morra e dell’assessore all’ambiente del Comune di Baronissi, Alfonso Farina. Sono seguiti gli interventi del presidente dell’Ass. Salute e Vita Lorenzo Forte, della Consigliera del Comune di Salerno Elisabetta Barone, del già senatore Andrea De Simone, del vicepresidente dell. Ass. Medicina Democratica Paolo Fierro, degli avvocati Fabio Torluccio e Francomassimo Lanocita, della portavoce del Comitato Salute e Vita Anna Risi e del rappresentante di Stop Biocidio Enzo Tosti.Al termine della proiezione, si è aperto un dibattito con il cast dell’opera, che ha visto la nutrita partecipazione degli studenti, estremamente interessati al tema e al cortometraggio.Il film breve, diretto da, con Ilaria Buonaiuto e Danilo Napoli nelle vesti degli attori protagonisti, ha già ottenuto riconoscimenti nazionali, come la selezione ufficiale al Festival del Cinema di Salerno, la menzione speciale al Madonie Film Festival, Region of Sicily, la selezione ufficiale Amicorti Film Festival e la selezione ufficiale al COLiseum International Film Festival (COLIFFE).Queste le parole del Presidente dell’Associazione Salute e Vita,: “.”.”, continua il regista Di Domenico, “.””, incalza. “.”Continua così: “”..”, conclude, ”.”Il progetto "" è stato possibile grazie al contributo attivo di BL Cine Video Rental, IFA Scuola di Cinema Pescara, Saggese Editori, Medicina Democratica, 3EM Terza Età Multiservice, Exclusive Italy Enterprises S.R.L., Leone S.R.L., Semprefarmacia.it, Ginevra S.R.L. Laboratorio Odontotecnico, Procure Me S.R.L., Energia Consulenza Sicurezza S.R.L., Officina Smartphone di Gargione Giacomo, Cantina Bello, Tubifor S.R.L., Piccola Gastronomia da Elsa, Polisportiva Niké, Ceramica Forniture S.R.L.01/12/2024, 09:50