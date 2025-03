NICOLA Vs PIETRANGELI - Il 1 dicembre su Rai3

Per festeggiare l’Italia del tennis a pochi giorni dalla vittoria della Coppa Davis, Rai Documentari ripropone il documentario "", dedicato al grande campione, in onda domenica 1 dicembre 2024 alle 13.00 su Rai 3. Un'ora di ricordi, aneddoti, testimonianze esclusive, particolari inediti. Un viaggio nell'universo Pietrangeli, mito dello sport italiano, primo tennista azzurro a conquistare una prova del Grande Slam, il Sacro Graal delle racchette, ma anche, o forse soprattutto, personaggio in grado di valicare i confini della propria disciplina, imponendosi come vip ante litteram, simbolo della Dolce Vita e del jet set internazionale." è prodotto da Gabriella Carlucci con The Arena, in collaborazione con Rai Documentari e con Istituto Luce e La Dreccera Productions, con il patrocinio della Regione Lazio, firmato da Antonio Centomani. Tra foto d'epoca, interviste con familiari e amici - quelli del Circolo Canottieri Roma, quelli della Federtennis e del CONI - e i ricordi di chi ha condiviso con lui i momenti più importanti della vita, come Licia Colò, emerge un ritratto inedito dell'uomo Nicola più che dell'atleta Pietrangeli.30/11/2024, 07:34