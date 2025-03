NOIR IN FESTIVAL 34 - in anteprima "Il

Migliore dei Mali" di Violetta Rocks

", opera prima di, nota su YouTube come, sarà presentato in anteprima nazionale e come evento speciale del 34° Noir in Festival sabato 7 dicembre 2024 alle ore 14:30 presso la Cineteca Milano Arlecchino e vedrà la partecipazione della regista, del protagonista(Che Dio ci Aiuti; Summer Limited Edition) e del coprotagonista(Il ragazzo dai pantaloni rosa; Di4ri, Glassboy; Calibro 9).Il film – sceneggiato da(suo anche il soggetto) insieme a- è liberamente tratto dalla miniserie "", scritta dalla stessa Rovetto, intensa graphic novel pubblicata nel 2019 da Shockdom che ha portato nel panorama fumettistico italiano un’opera diversa dalle altre e per nulla scontata, con tematiche caratterizzate anche dal forte impatto sociale.La storia è ambientata sul finire degli Anni ’90 e vede protagonisti cinque ragazzini alle prese con la scomparsa di un cane; sullo sfondo, incombente, un’industria chimica, la Termaranto, fonte di sostentamento della maggioranza della popolazione e piena di verità celate. Le sue esalazioni tossiche oltre ad aver portato via qualcosa ai ragazzi sembrano anche aver “donato” loro qualcosa in cambio. Un’avventura tra giallo e fantastico dove i misteriosi avvenimenti che si verificano attorno ai ragazzini e alla cittadina li porteranno a scontrarsi con “il migliore dei mali”.In questa storia – sottolinea la regista e sceneggiatrice Violetta Rovetto - vorrei raccontare una forma di riscatto e la capacità di adattamento a un destino avverso. Il riscatto di chi viene al mondo in un contesto sul quale non ha controllo e verso cui è impotente. Un contesto in cui perdi gli affetti in un’età precoce e paghi sulla tua pelle una diversità che non è stata una scelta. Le tematiche affrontate ne “Il migliore dei mali” sono attuali perché raccontano un contesto che viviamo e affrontano le domande che tutti ci poniamo." è un’opera che si propone di avere un sottotesto in grado di suscitare interrogativi sul futuro, sulla natura, sui conflitti, le diversità, la perdita e il sacrificio e che, come ribadisce la stessa Rovetto, parli a un pubblico molto giovane, ma con più livelli di lettura, inserendolo in un contesto Anni ’90, godibile anche da un pubblico più adulto.Nel cast del film accanto ad attori molto noti e affermati come Massimo Wertmüller, Pietro Ragusa e Annalisa Insardà un gruppo di giovani promesse della scena cinematografica italiana, tra cui: Riccardo Antonaci (Grosso guaio all'Esquilino: la leggenda del Kung Fu), Giorgia Piancatelli, Niccolò Bizzoco, Matteo Ferrara.Dietro alla macchina da presa a coprire quasi tutti i ruoli tecnici e artistici una squadra prevalentemente al femminile che potrà così contare, oltre alla regista, sulla sceneggiatrice Josella Porto, la fotografia di Marina Kissopoulos, il montaggio di Natascia Di Vito, i costumi di Sabrina Beretta e Fabrizia Migliarotti, la musica di Ginevra Nervi e Tecla Zorzi.Il film – prodotto da Solaria Film e Minerva Pictures in collaborazione con Rai Cinema e in coproduzione con ARSMEDIA e AGRESYWNA BANDA è realizzato con il contributo di Calabria Film Commission Regione Calabria, con l’intervento finanziato con le risorse PSC della Regione Molise e il sostegno della Regione Lazio.28/11/2024, 19:09