FILMMAKER FESTIVAL 44 - I vincitori

Si è conclusa domenica 24 novembre 2024, con la proiezione di "" alla presenza della regista Sara Fgaier, l’edizione 2024 di. Nei nove giorni di programmazione suddivisi in otto sezioni (Concorso Internazionale, Concorso Prospettive, Fuori Concorso, Interferenze, Retrospettiva: Prometeo liberato – il “Nuovo Cinema” per Adriano Aprà, Filmmaker Expanded, Filmmaker Moderns, Teatro Sconfinato) per un totale di 64 titoli di cui 40 prime mondiali e 11 prime italiane, Filmmaker ha portato a Milano grandi nomi del cinema del reale e giovani promesse, spaziando dal documentario, alla ricerca audiovisiva, all’esplorazione dei confini tra cinema, teatro e arte.Nel corso della cerimonia di premiazione le Giurie hanno proclamato i vincitori dei Concorsi Internazionale e Prospettive e del Premio Gradi di Libertà, riservato alle opere italiane in VR, chiudendo un’edizione partecipata da un pubblico attento e curioso che ha affollato le anteprime e gli incontri, molti al tutto esaurito. Si conferma così la crescita costante dell'affluenza che Filmmaker registra a partire dall'edizione 2021. Particolarmente significativo nel 2024 l'aumento degli abbonamenti (+30% sul 23) che insieme alle altre entrate del botteghino contribuisce per il 20% alla copertura del budget dell'intera manifestazione. Un risultato straordinario che testimonia l'importanza del pubblico pagante nel finanziamento del festival.La Giuria del Concorso Internazionale composta da Anna Franceschini (artista), Roberto Manassero (critico, programmatore), Tommaso Santambrogio (regista) ha assegnato:FAVORITEN di Ruth BeckermannMotivazione: Con uno sguardo mai invasivo, solo presente, il film sa rimettere al centro l’umano e dentro uno spazio chiuso si apre al mondo cogliendo nella scuola l’utopia già realizzata della società e dell’Europa che tutti vorremmo.VIA CAMPEGNA 58, SCALA I, INTERNO 8, 80421, NAPOLI di Donatella Di CiccoMotivazione: Nella necessità di elaborare e accettare il dolore, la regista passa in rassegna ricordi e oggetti della propria famiglia, generazione dopo generazione, immagine dopo immagine. Un film intimo, in cui la precisione di un indirizzo contiene l’imprevedibilità della vita.Lai composta da Sara Bonomi, Flora Bonafede, Laura Macaluso, Erica Malara, Giorgia Motta, Kenny Alexander Laurence, Alice Peli, Cristiana Sidonie Pellegrino, Lorenza Valle ha assegnato:AVERROÈS & ROSA PARKS di Nicolas PhilibertMotivazione: La giuria giovani assegna il premio a Averroès & Rosa Parks di Nicolas Philibert per aver instaurato con i protagonisti una relazione non gerarchica basata sulla cura e aver permesso allo spettatore di mettersi in ascolto. Nicolas Philibert riesce a far emergere bisogni e domande comuni attraverso l’incontro con i soggetti del suo documentario, creando un universo in cui ci troviamo totalmente coinvolti.La Giuria del Concorso Prospettive composta da Federico Frefel (regista), Maria Guidone (regista), Emma Onesti (regista) ha assegnato:FRATELLO DOCUMENTARIO di Diego FossatiMotivazione: Per la maturità e la libertà con cui l'autore gestisce un dispositivo complesso e vorticoso che si sviluppa su più livelli sfidando lo spettatore a orientarsi e riposizionare il proprio sguardo sulla verità filmica delle immagini.IL CAPITONE di Camilla SalvatoreMotivazione: Per la scelta registica di trattare un tema contemporaneo con un linguaggio ibrido tra documentario e arte, che lascia spazio all'autorappresentazione dei personaggi, raccontandone con delicatezza i corpi e i percorsi di affermazione identitaria.VITALITY'S DREAM di Martino SantoriMotivazione: Menzione speciale a VITALY’S DREAM, per l’abilità con cui l’autore realizza un ritratto filmico dal tono scanzonato, sdoppiando su due canali la voce del protagonista, creando così una dissonanza inedita tra grande storia e vicende personali, tra passato e presente, tra gesto performativo e documentario.La Giuria Filmmaker Expanded composta da Simona Pezzano, Davide Rapp, Federico Turani ha assegnato:wwwhispers di Emanuele Dainotti e Roel HeremansMotivazione: Per la capacità di trasportare l'osservatore in una realtà inaspettata attraverso un cambio di prospettiva, che sfrutta in maniera consapevole il medium. “wwwhispers” sollecita i sensi con la semplicità di un sussurro, disorienta e solleva interrogativi. Chi sta guardando chi?Consistente in un contratto di acquisto dei diritti web dell’opera per 3 anni da parte di Rai Cinema, che verrà resa visibile su raicinema.it, sui siti partner e sulla APP Rai Cinema Channel VR.Sweet end of the World! di Stefano Conca BonizzoniMotivazione: Grazie a quest'opera in realtà virtuale, lo spettatore non può rimanere indifferente quando è messo davanti ad una madre che, mentre allatta il suo bambino, racconta una storia della buona notte, toccando temi universali e drammatici come il riscaldamento globale, il consumismo, il cambiamento climatico... una vera e propria immersione nell'avidità umana!24/11/2024, 21:48