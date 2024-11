DADAPOLIS - Al cinema il 2,3 e 4 dicembre

22/11/2024, 14:28

" di Carlo Luglio e Fabio Gargano arriva al cinema con Europictures come uscita evento il 2 - 3 - 4 dicembre 2024, dopo la presentazione alle Giornate Degli Autori nella sezione "Confronti” nell’ambito della 81a Mostra del cinema di Venezia. A seguire il film farà altre tappe in tour nelle sale cinematografiche italiane." è un dialogo plurale che restituisce speranza a una terra dalle mille sfaccettature e in perenne movimento. Una visione caleidoscopica sull’attualità che, partendo da Napoli, ne oltrepassa gli orizzonti per affacciarsi al mondo attraverso lo sguardo e le opere di circa 60 artisti e musicisti partenopei che ci vivono e ci lavorano, ma che da Napoli lavorano anche all’estero. Ne emerge un luogo fatto di contraddizioni, sociali e culturali, di musica e opere d’arte che raccontano le trasformazioni di una città che mai come ora risulta tanto attuale. Napoli è raccontata esclusivamente dalla costa, caratterizzata da una bellezza abbagliante e un assurdo abbandono. Una città in un secolare fermento come veniva raccontata nell’antologia di Ramondino e Müller “” che dà il nome al film.vuole essere anche un omaggio e un ricordo di Gaetano Di Vaio, produttore illuminato e interprete, prematuramente scomparso a maggio di quest’anno, e al contempo un omaggio a Enzo Moscato, scomparso a gennaio, poeta, drammaturgo e regista, esponente di un teatro rivoluzionario che ha lasciato una traccia indelebile grazie alla sua capacità di innovare e sperimentare.Nel film si incontrano le testimonianze e le voci di quanti raccontano le molteplici contraddizioni e anime di una città dai mille volti e dalla cultura stratificata. Tra questi Roberto Colella (La Maschera), THRU Collected, Lino Musella, James Senese, Peppe Lanzetta, Jorit, Dario Sansone, Enzo Moscato, Cristina Donadio, Nello Daniele, Nero Nelson, Vale LP, Tonino Taiuti, Margherita Guelfo.Tra i tanti che si sono prestati al confronto e alla narrazione della città anche: Mario Spada, Simona Frasca, Franz Cerami, Igor Esposito, Dalal Suleiman, Ciro Riccardi, Francesco Filippini, Massimo Andrei, Emanuele Valenti, Francesca Saturnino, Giuseppe Affinito, Carlo Cerciello, Guido Lombardi, Luciano Ferrara, Christian Leperino, Anna Maria Pugliese, Alessandra Cutolo, Davide Arpaia, Sergio Fermariello, Antonio Biasucci, Diego Lama, Nicca Iovinella, Giglio, Ebbanesis, Trallallà, Fabio Pisano, Giulio Piscitelli, Viola Ardone, Patrizia Di Martino, Raffaela Mariniello, Rosy Rox, Rosaria Iazzetta, Libera Velo, Gianni Valentino, Lello Tramma, Alessio Forgione, Pino Mauro, Extrapolo, Dolores Melodia, Bianco e Valente, Maurizio Esposito, Caterina Biasucci, Luca di Pace, Gianluca Nariello Alessandro Fermariello Vincenzo Pagliuca Andrea Marchesano." è una produzione Bronx Film in co-produzione con Movies Event, in collaborazione con la Scuola di Cinema, Fotografia, Audiovisivo dell'Accademia di belle Arti di Napoli, con il contributo di Regione Campania - Film Commission Regione Campania e distribuito al cinema da Europictures.