19/11/2024, 09:38

Martedì 19 novembre2024 alle 20.00 al teatro comunale France Prešeren a Bagnoli della Rosandra-Boljunec in programma la proiezione a ingresso gratuito di ""i di Paola Cortellesi. L’evento è organizzato dal Comune di San Dorligo della Valle – Dolina in collaborazione con il Centro antiviolenza G.O.A.P. di Trieste. La proiezione del film si svolge nell’ambito del progetto più ampio “”, realizzato con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia. L’evento sarà arricchito da una prestazione artistica vocale del locale coro femminile DVS Primorsko di Caresana-Mačkolje, composto da giovani donne e ragazze.Nell’ambito del suddetto progetto, che ha come obiettivo principale la sensibilizzazione dei giovani dai 16 ai 25 anni sul tema della violenza contro le donne, attraverso un percorso formativo volto a promuovere una cultura basata sul rispetto, sull’uguaglianza e sulla consapevolezza nelle relazioni. Saranno organizzati 4 incontri educativi e interattivi presso la biblioteca comunale e saranno moderati dalle collaboratrici del Centro antiviolenza G.O.A.P. di Trieste Giorgia Tamburini e Nermeen Hamza.L’iniziativa “” non si limita a formare, ma vuole creare spazi di dialogo e riflessione per contribuire a un cambiamento culturale duraturo, coinvolgendo educatori, famiglie e professionisti. L’obiettivo è costruire una comunità capace di contrastare attivamente la violenza di genere, promuovendo relazioni sane e rispettose in tutti gli ambiti della vita quotidiana. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – sarà posizionata una panchina rossa, simbolo della lotta alla violenza sulle donne, presso il giardino della scuola secondaria di primo grado Simon Gregorčič di Dolina che è un luogo molto frequentato dai cittadini e la panchina lì collocata avrebbe una maggiore visibilità. Agli alunni verrà spiegato il significato della panchina rossa per sensibilizzarli sul tema della violenza di genere, affinché comprendano l’importanza del rispetto e dell’uguaglianza Dal giorno 19 novembre al 25 novembre la facciata del Municipio sarà simbolicamente illuminata di rosso.