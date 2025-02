LES ECRANS DOCUMENTAIRES 28 - In programma

"Nessun Posto al Mondo" di Vanina Lappa

" di Vanina Lappa sbarca in Francia a Arcueil, aldi Parigi, domenica 17 novembre 2024. La proiezione in concorso, alla presenza della regista Vanina Lappa, è in programma alle ore 14.00 allo spazio Jean Vilar di Arcueil. Il festival esplora, dal 1997, il cinema documentario in tutte le sue forme. Attento agli approcci singolari, alle esperienze condivise e alla sperimentazione, con un occhio di riguardo alle giovani produzioni. L’evento vuole riflettere la ricchezza della creazione documentaria nella sua diversità." è la storia di Antonio, un pastore dallo spirito libero, che parla la lingua degli animali. Quando scende a valle, lungo gli antichi sentieri della transumanza, i compaesani lo rimproverano: i suoi cani sono senza collare, ma lui il collare ai suoi cani non lo metterà, pagandone amare conseguenze. Nonostante l'inasprirsi dei conflitti Antonio non smetterà di lottare per cercare il suo posto nel mondo, trovando nella natura, malgrado tutto, una promessa di libertà. Antonio è un pastore ribelle, un anti-eroe che lotta per trovare il suo posto nel mondo tra conflitti interiori e la comunità a cui appartiene. Nessun posto al mondo è come la sua montagna sacra dalla quale viene bandito. Attraverso una moderna tragedia-western il protagonista ci farà scoprire un entroterra remoto e ancorato, in modo ineluttabili, a misteriosi e arcaici rituali.Il film, già in tour nelle sale, proseguirà al Cinema Mignon di Tirano, Cinema Tiberio di Rimini, Cinema Duomo di Rovigo, Cinema Boldini di Ferrara, Cinema Solaris di Pesaro, Cinema Masetti di Fano, Cinema Gabbiano di Senigallia, Cinema Tiberio di Rimini e in altre città italiane che si stanno aggiungendo in una serie di proiezioni evento alla presenza della regista. Sarà disponibile in streaming nel 2025 sulla piattaforma ZaLab View." scritto e diretto da Vanina Lappa, ha vinto il Premio del Pubblico come miglior documentario al 64° Festival dei Popoli e il Premio della Giuria come miglior film al Festival della Lessinia 2024. Il film è anche vincitore di L’Atelier MFN 2020. Prodotto da Alessandro Borrelli per Sarraz Pictures e Vanina Lappa con la produzione creativa a cura di Serge Lalou per Les Film d’ici Méditerranée. Ha il sostegno di Les Film d’ici Méditerranée, Regione Campania, Film Commission Torino Piemonte, In Progress Milano Film Network e Atelier Milano Film Network.12/11/2024, 15:30