TORINO FILM INDUSTRY 7 - Presentata l'edizione 2024

Market, meeting e officina per la coproduzione internazionale che mette al centro nuovi talenti e nuove tendenze del cinema e dell’audiovisivo,si svolge nuovamente in contemporanea con il Torino Film Festival del Museo Nazionale del Cinema – dal 21 al 27 novembre presso il Circolo dei lettori - riconfermandosi come anima work & business dello storico appuntamento cinematografico cittadino.Creato nel 2018 con l’obiettivo di valorizzare le potenzialità del sistema cinema torinese, TFI Torino Film Industry giunge alla sua 7^ edizione con una solida struttura capace di fornire ai professionisti nazionali e internazionali un programma di appuntamenti sempre più trasversale e integrato capace di coinvolgere l’intera filiera dell’audiovisivo.La coproduzione internazionale, lo sviluppo progetti, Il mercato del cortometraggio, le professioni del set, la cultura e la sostenibilità ambientale, il cinema a tematica LGBTQIA+, la relazione tra spettacolo dal vivo e nuove tecnologie, training e formazione di giovani autori sono solo alcuni dei temi e degli approfondimenti che i Partner di TFI portano al centro della scena di questa 7^ edizione, sempre più articolata, completa e capace di incontrare le esigenze di un target di professionisti vasto e diversificato.Ad affiancare le attività dei fondatori dell’iniziativa - ovvero Film Commission Torino Piemonte, che coordina il market sin dalla nascita, TorinoFilmLab e Centro Nazionale del Cortometraggio che da quest’anno propone ShorTO Film Market – si consolida ulteriormente la collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema attraverso Lovers Film Festival e, a partire da quest’anno, con l’ulteriore prestigiosa presenza del Festival CinemAmbiente. Importante riconferma anche quella di Fondazione Piemonte dal Vivo con onLive Campus, partnership avviata con successo lo scorso anno.La varietà di proposte che il network di enti piemontesi programma è ancora una volta integrata e arricchita dalla presenza del “Partner Event” IDS Italian Doc Screenings, evento di punta di Doc/it - Associazione Documentaristi Italiani che per il 5^ anno consecutivo ha scelto di svolgersi durante TFI Torino Film Industry.Promosso da Regione Piemonte e Città di Torino e realizzato con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo e Camera di Commercio di Torino, TFI Torino Film Industry proporrà un’intensa attività di pitching sessions, panel, workshop, one-to-one meetings e avrà nuovamente il proprio headquarter principale presso la storica sede de il Circolo dei lettori di Torino.Film Commission Torino Piemonte – che coordina TFI fin dalla sua prima edizione – cura e propone anche per questa 7^ edizione i Production Days, coproduction meeting che accoglie decision makers e professionisti dell’audiovisivo internazionale con l’obiettivo di mettere al centro dell’ecosistema produttivo maestranze e società piemontesi e, contemporaneamente, coinvolgere – attraverso workshop mirati - beginners del settore appena approcciatisi al mondo del cinema e alla sua industria.Un programma di panel, pitch sessions, workshop, oltre a momenti strutturati di one-to-one meetings che mirano al rafforzamento di un riconosciuto ecosistema del cinema indipendente, capace di evidenziare la ricchezza e la vitalità del comparto locale, degli enti che lo compongono, dei professionisti che lo rappresentano.“A riprova del preciso posizionamento tra gli appuntamenti b-to-b dell’industria italiana dell’audiovisivo che TFI e i Production Days si sono ritagliati in questi anni, riconfermiamo anche per quest’anno la presenza di numerose realtà di spicco - 01 Distribution, Amazon Studios, Cinecittà Luce, Discovery, Eagle Pictures, I Wonder, MIA Mercato Internazionale Audiovisivo, Netflix, Rai Cinema e Rai Documentari, Sky Studios, etc…- che saranno impegnate sul palco o nelle sessioni di one-to-one meetings”. Così commenta Il Direttore della Fondazione Paolo Manera, che aggiunge: “I Production Days tornano ad essere vetrina e momento nevralgico per presentare progettualità di punta per FCTP - ovvero i progetti del Bando sviluppo accanto a Compagnia di San Paolo e i progetti di “Guarda Che Storia” Racconti per lo schermo” accanto al Salone Internazionale del Libro – e rinnovare il dibattito con le maggiori istituzioni locali e nazionali intorno al caso-Piemonte. Allo stesso tempo non mancheranno le novità, prime fra tutte l’inedita pitch session d’apertura dedicata a esercenti e sala cinematografica, il convegno sul patrimonio degli archivi organizzato con la Cineteca Nazionale e la partnership con la Film Commission Sardegna, prima Regione ospite a partecipare ai Production Days ”Il TorinoFilmLab,laboratorio internazionale per lo sviluppo e la formazione di professionisti dell’audiovisivo del Museo Nazionale del Cinema, è parte di Torino Film Industry dalla prima edizione e dal 2022 cura l’evento TFL ITALIA, nato per alimentare sinergie e connessioni tra l’industry nazionale e quella mondiale. Fulcro dell’attività TFL a TFI è il workshop Boost IT Lab, che unisce 4 team di produttori e registi italiani emergenti che desiderano esplorare e potenziare l’impatto internazionale dei loro progetti di film e 4 team di professionisti internazionali con progetti di lungometraggio in cerca di partner produttivi italiani.L’intenso programma di sessioni online e dal vivo incentrate su script mentoring, audience design e vendite, cash flow e aspetti legali relativi ai contratti di coproduzioni, a cui partecipano gli otto progetti partecipanti culminano con la presentazione davanti al pubblico industry durante le PITCHING SESSION delle 14.00 e poi, dalle 15.30 alle 18.00, potranno incontrare potenziali partner durante gli incontri ONE TO ONE.“Il TorinoFilmLab ha nel proprio DNA l’internazionalità e TFI è l’occasione ideale per portare questo bagaglio sul territorio, TFL Italia amplifica la dimensione globale di questo evento atteso dagli addetti ai lavori e crea connessioni tra industry nazionale e straniera.” spiegano Mercedes Fernandez - Managing Director del TorinoFilmLab e Francesco Giai Via - TFL Italia Curator “In questo processo è essenziale il ruolo di partner come Film Centre of Montenegro, ECAM dalla Spagna e Apulia Film Commission, oltre che di altre istituzioni e realtà con cui collaboriamo quali la Film Commission Regione Campania, AGICI, ANICA, Bellaria Film Festival e Milano Film Network.”Inoltre, il TorinoFilmLab porta la propria expertise con il WORKSHOP sullo STORY EDITING, una sessione formativa incentrata su uno degli aspetti fondamentali della creazione di film e serie tv: martedì 26 novembre, la story editor e scrittrice Erica Barbiani porterà la sua esperienza e le sue intuizioni nel campo dello story editing, illustrando gli strumenti e le tecniche per supervisionare lo sviluppo narrativo, assicurandosi che le sceneggiature siano coese, coinvolgenti e allineate con la visione del progetto.ShorTO Film Market, noto in precedenza come TSFM Talents and Short Film Market, si svolgerà a Torino il 26 e 27 novembre. ShorTO Film Market, nato nel 2016 su iniziativa del Centro Nazionale del Cortometraggio, è un mercato dedicato all’ecosistema del cortometraggio che mira a incentivare la crescita di questa industria in Europa e nel mondo, con particolare attenzione per il settore italiano, e a promuovere la crescita di nuovi autori e professionisti del cinema.L’edizione del 2024 porta a Torino 9 progetti di cortometraggio in sviluppo, che avranno la possibilità di presentarsi alla platea di professionisti europei ed italiani e incontrarli in successivi one-to-one. Gli eventi di quest’anno propongono un panel con due artisti visivi autori di esperienze XR; una proiezione speciale di cortometraggi italiani; una tavola rotonda tra produttori, distributori, istituzioni, festival e associazioni culturali italiane operanti nell’ambito del cortometraggio e un panel dedicato alla presentazione di tre esperienze culturali che fanno del cortometraggio un vettore di sviluppo di comunità. Tra le novità: un percorso di mobilità internazionale in partenariato con il Festival international du court métrage de Clermont-Ferrand e la promozione dell’Italian Short Films Video Library con opere di singoli autori, distributori e scuole nazionali.Il Centro Nazionale del Cortometraggio avvia nel 2024 una riorganizzazione che investe prioritariamente ShorTO Film Market” - spiega Elena Ciofalo, project manager del Centro Nazionale del Cortometraggio. “L’obiettivo è rivolgere una rinnovata attenzione al settore italiano aumentando, da un lato, le opportunità di mobilità internazionale, e valorizzando, dall’altro, la dimensione internazionale coltivata in nove anni di esperienza del Market”.La riorganizzazione si completerà nel 2027, in coincidenza con due importanti anniversari: i 65 anni della fondazione di AIACE e i 20 anni del Centro.Prossimi ormai all’incredibile traguardo delle 40 candeline, il Lovers Film Festival consolida e rafforza la sua posizione di riferimento come festival a tematica LGBTQAI+ non soltanto in Italia, ma in tutto il panorama cinematografico internazionale, come testimoniano anche tutti gli ospiti coinvolti e i progetti selezionati durante le passate edizioni. Lovers Goes Industry - che rinnova la sua presenza a TFI grazie al sostegno di Film Commission Torino Piemonte e Museo Nazionale del Cinema - vuole essere un’opportunità per i professionisti del settore (registi, distributori, produttori, festival delegates di tutto il mondo) riuniti insieme a Torino in occasione della splendida cornice del TFI - Torino Film Industry.Festival CinemAmbiente - la più importante manifestazione italiana dedicata ai film a tematica ambientale - inaugura la sua presenza a TFI Torino Film Industry con un duplice appuntamento. Il primo consiste in una proiezione che sarà spunto per un’analisi delle caratteristiche della nuova produzione documentaristica nazionale in ambito ambientale. Il secondo consisterà in un panel, in collaborazione con enti e imprese del settore, dedicato all’analisi delle diverse implicazioni sociali e ambientali nel mondo del cinema e dell’audiovisivo: la capacità di raccontare, documentare e promuovere la cultura ambientale, le pratiche e le tecnologie sostenibili all’interno dei festival, dei set, delle società di produzione, di animazione, di post-produzione e di effetti speciali, il ruolo delle istituzioni e dei bandi di finanziamento.“La nostra partecipazione quest’anno per la prima volta a Torino Film Industry è un segno di crescente sensibilità, anche sotto il profilo produttivo, verso il cinema green, di cui siamo molto lieti e che ci offre una doppia e preziosa opportunità.” – commenta Lia Furxhi, direttrice del Festival CinemAmbiente. “In primo luogo, presentiamo a Torino, subito dopo l’anteprima mondiale al Festival dei Popoli, un film a tema ambientale come Terra Incognita, coproduzione internazionale frutto di un progetto importante e complesso, che ha comportato anni di ricerche e riprese in ben sei Paesi del mondo. In secondo luogo, ci soffermiamo ulteriormente sulle esigenze di ecocompatibilità oggi avvertite dall’intera filiera della produzione cinematografica di cui il Festival è stato uno dei primi portavoce in Italia, diventando negli ultimi anni un punto di riferimento e di costante aggiornamento sul tema.”Ideato da Fondazione Piemonte dal Vivo, onLive – per la direzione scientifica di Simone Arcagni (Università IULM) – è il primo format in Italia a mettere insieme comparto artistico, istituzioni, policy maker, aziende e mondo accademico con lo scopo indagare la relazione tra spettacolo dal vivo e nuove tecnologie. Sempre più fluido e ibrido, onLive trova la propria naturale collocazione all’interno di TFI Torino Film Industry. A caratterizzare l’evento, nel corso di questa edizione, la presentazione di "onLive. Libro bianco sullo spettacolo digitale dal vivo in Italia" a cura di Simone Arcagni e Lucio Argano, edito da LUISS, una pionieristica collettanea sull’argomento nata come naturale appendice di ricerca a margine dei passati campus: durante l’incontro verranno descritti i presupposti alla base del lavoro, radunando la comunità di esperti, studiosi e operatori che vi ha preso parte.Il TFI ospiterà la XVIII edizione di IDS Italian Doc Screenings, evento di punta di Doc/it – Associazione Documentaristi Italiani. La sezione Academy di IDS, giunta al suo 9° anno, prevede quattro giornate di laboratorio intensivo rivolto ad autrici e autori di documentari, guidato da tutor con esperienza internazionale, e incentrato sul perfezionamento e lo sviluppo dei progetti selezionati. Il training intensivo culminerà poi, il 25 novembre presso Il Circolo dei Lettori, con il Matchmaking: una sessione di pitch di fronte a una platea di produttrici, produttori ed esperti del settore e, a seguire, gli attesi incontri one to one nel pomeriggio, al fine di favorire collaborazioni di carattere produttivo tra le autrici, gli autori e le case di produzione cinematografica.Torna, anche quest’anno, il Doc/it Professional Award, il premio giunto alla sua 10ª edizione e rivolto ai film documentari italiani e alle serie documentarie italiane: l’appuntamento è per il 24 novembre a partire dalle 19:00 presso il Cinema Greenwich Village, quando verranno consegnati il DPA al Miglior Documentario Italiano 2024 e il DPA alla Miglior Serie Documentaria Italiana 2024.IDS Academy, inoltre, prevede due importanti panel: domenica 24 novembre, alle 16:15, “Destini distributivi del documentario in Italia. Scenari e opportunità nel quadro della nuova legislazione sul cinema e audiovisivo”; lunedì 25 novembre alle 14:00, invece, “Verso il sistema italiano del documentario?”. Attesa, infine, anche la masterclass con Milad Tansghir, martedì 26 novembre alle 10:00, quando il regista racconterà la sua poetica cinematografica ispirata e legata all’esplorazione del reale e ad un universo sonoro e musicale senza confini.“In un momento di grandi trasformazioni delle politiche pubbliche e del mercato, Doc/it ritorna a Torino con IDS, la piattaforma formativa e informativa della biodiversità del documentario italiano,” dichiara il Presidente di Doc/it Francesco Virga.” E lo fa con il suo storico laboratorio Academy per preparare il terreno ai nuovi scenari, alle nuove tendenze e ai nuovi linguaggi; con l’evento industry Match Making offrendo opportunità ai nuovi talenti e con i panel professionali e gli incontri diffusi Con IDS 2024, Doc/it rinnova l’offerta che rivolge alla comunità del documentario italiano e invita, come sua abitudine, tutti gli attori del nostro sistema a confrontarsi sulle nuove prospettive create dai cambiamenti in atto.”11/11/2024, 15:22