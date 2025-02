TRIESTE SCIENCE+FICTION FESTIVAL 24 - I premi

Si è conclusa con la cerimonia di premiazione al Politeama Rossetti domenica 3 novembre la 24° edizione del, la principale manifestazione italiana dedicata alla fantascienza svoltasi al Rossetti, al Teatro Miela e presso la struttura Sci-Fi Dome in Piazza della Borsa.Organizzato dal centro ricerche e sperimentazioni cinematografiche e audiovisive La Cappella Underground, anche nel 2024 il festival ha portato sul grande schermo le migliori produzioni di genere fantastico, con oltre 50 anteprime cinematografiche mondiali, internazionali e nazionali e tre concorsi alla presenza di registi, attori e autori da tutto il mondo. L’edizione 2024 ha visto la partecipazione di oltre 20.000 spettatori che hanno assistito alle proiezioni e alle conferenze in programma, confermando il successo del festival italiano che ogni anno porta sul grande schermo il meglio della fantascienza mondiale.“L'edizione 2024 del Trieste Science+Fiction Festival è stata un grande successo oltre ogni nostra più rosea aspettativa” - ha dichiarato il direttore Alan Jones - “Abbiamo proiettato i migliori film da tutto il mondo, affrontando un’ampia gamma di idee stimolanti e temi che incideranno sulle nostre vite in futuro. Il pubblico ha risposto con passione e stupore, riempiendo la sala con entusiasmo. Il Politeama Rossetti e il Teatro Miela hanno registrato un numero record di spettatori, mentre la postazione del Sci-Fi Dome in Piazza della Borsa si è rivelata un’attrazione imperdibile, diventando una nuova meta per i fan della fantascienza desiderosi di scoprire gli eventi collaterali del festival, dall'Intelligenza Artificiale alle nuove tecnologie, dai libri alle interviste con ospiti di spicco. I preparativi per il 25° Anniversario del 2025 sono già iniziati, e intendiamo confermare gli straordinari risultati di quest'anno in ogni singolo aspetto.”Premio AsteroideIl Premio Asteroide elegge il miglior film di fantascienza, horror e fantasy riservato alle opere prime, seconde o terze di registi emergenti, raggruppate nella sezione Neon del festival. Il premio è stato assegnato da una giuria internazionale composta da Allison Gardner, Justin Lockey, João Monteiro.Vincitore Premio Asteroide TS+FF 2024“U ARE THE UNIVERSE” di Pavlo Ostrikov (Ucraina, 2024)MotivazioneQuesto film divertente e toccante è ricco di profondità e sfumature emotive. La semplicità del concetto è tenuta insieme dalla straordinaria performance solista di Volodymyr Kravchuk, ma i complimenti vanno anche a Max (il computer di bordo!).Premio Méliès d’argent - LungometraggiIl concorso è organizzato in collaborazione con la Méliès International Festivals Federation (MIFF) ed è riservato ai lungometraggi di genere fantastico di produzione europea. La Giuria 2024 del premio Méliès d'argent è formata da Jeremy Dyson, Luna Gualano, Cristian Solimeno.Vincitore Premio Méliès d’argent - Lungometraggi TS+FF 2024“AFTER US, THE FLOOD” di Arto Halonen (Finlandia, 2024)MotivazionePer l’inventiva e l’originalità con cui ha rappresentato l’ambiente familiare, per la sua umanità e le domande universali che solleva. Abbiamo apprezzato soprattutto la completezza della storia, lo sviluppo del personaggio e il modo in cui fa sentire e riflettere anche dopo la visione. Tutto questo si è tradotto in un film molto appagante, piacevole e stimolante.Premio Méliès d’argent - CortometraggiIl concorso è organizzato in collaborazione con la Méliès International Festivals Federation (MIFF) ed è riservato ai cortometraggi di genere fantastico di produzione europea. Il premio è assegnato al cortometraggio che riceve il maggior numero di voti dal pubblico.Vincitore Premio Méliès d’argent - Cortometraggi TS+FF 2024“OÙ VA LE MONDE” di Mickaël Dupré (Francia, 2024)Premio del pubblico The Begin HotelsPromosso per la prima volta da The Begin Hotels e riservato ai lungometraggi di finzione presenti nella sezione Neon, il premio è assegnato al film che riceve il maggior numero di voti dal pubblico in sala. “Per The Begin Hotel ogni struttura della collezione è uno spazio non solo per chi arriva in città, ma anche per chi la vive tutti i giorni” - ha dichiarato Guido Guidi, Presidente The Begin Hotels - “Essere partner di questo progetto e poter premiare un’opera cinematografica amata dal pubblico è un ulteriore modo per tradurre concretamente la nostra filosofia. Crediamo sia indispensabile creare connessioni con realtà e progetti locali come questo che consideriamo linfa vitale per raccontare la destinazione stessa.”Vincitore Premio del Pubblico The Begin Hotels TS+FF 2024“U ARE THE UNIVERSE” di Pavlo Ostrikov (Ucraina, 2024)Premio Wonderland - Rai4RAI4, media partner di Trieste Science+Fiction Festival 2024, assegna il Premio Wonderland al miglior film della 24° edizione.Vincitore Premio Wonderland - Rai4 TS+FF 2024“THE COMPLEX FORM” di Fabio D’Orta (Italia, 2023)MotivazioneUn luogo magico, un contratto misterioso, un’attesa ipnotica gravida di gesti meccanici e ripetitivi, di tempi morti e angoscianti interrogativi. Poi, all’improvviso il tuono, il suono delle sirene, la prodigiosa apparizione dal nulla di sontuose entità giunte a riscattare un tributo di corpi. Un fantastico di respiro europeo, adulto, enigmatico, perturbante. Per un cinema indipendente, libero, coraggioso, integralmente d’autore: dalla scrittura alla regia, dalla fotografia al montaggio e agli effetti visivi.Premio della Critica Italiana SNCCI - Sindacato Nazionale Critici Cinematografici ItalianiPremio riservato alle opere prime e assegnato da una giuria composta da tre critici del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani: Sara D’Ascenzo, Chiara Nicoletti, Emanuele Rauco.Vincitore Premio della Critica Italiana SNCCI TS+FF 2024“THINGS WILL BE DIFFERENT” di Michael Felker (USA, 2024)MotivazioneEntrare nei meandri, apparentemente abusati del viaggio nel tempo e dei paradossi, richiede coraggio per non sembrare banali. In questo caso c’è anche il talento di costruire una storia originale, in grado di trasmettere una sottile angoscia e un’emozione privata, e la forza di mantenere ritmo e attori in tensione grazie alla messinscena e al montaggio. Per la capacità di inventare e non perdere mai la rotta, attribuiamo il premio del SNCCI per la migliore opera prima a Things Will Be Different.Premio Event Horizon - INAFRiconoscimento con cui l’Istituto Nazionale di Astrofisica premia il lungometraggio del festival che meglio affronta con efficacia filmica ed espedienti narrativi coinvolgenti, temi particolarmente rilevanti e innovativi nel campo della scienza.Vincitore Premio Event Horizon - INAF TS+FF 2024“U ARE THE UNIVERSE” di Pavlo Ostrikov (Ucraina, 2024)MotivazionePer aver realizzato uno Sci-Fi che coniuga ironia, romanticismo, avventura, tragedia, citazioni filmiche, con una scrittura intelligente che evita i cliché e affronta le grandi domande che hanno sempre plasmato il genere: la condizione umana nello spazio, cosa significhi realmente agire come umani, la mortalità, l’isolamento, il bisogno di connessioni. Ostrikov e il suo team affrontano questi temi con mezzi narrativi minimalisti, un’ambientazione vintage, la fotografia funzionale di Kuzmenko, la performance di Kravchuk, concentrandosi sui conflitti e lo sviluppo del personaggio camionista-spaziale, che deve aprirsi ad un’altra persona proprio quando – specchio dell’attualità – si chiude l’orizzonte sul mondo che conosce. Il delicato equilibrio della linea narrativa produce con successo un’allegoria della speranza nei momenti più bui.Premio CineLab Spazio CortoRiservato al miglior cortometraggio italiano presentato nella sezione Spazio Corto, il premio viene assegnato da una giuria composta da studenti del DAMS, Corso di studi interateneo Università degli Studi di Udine e Università degli Studi di Trieste.Vincitore Premio CineLab Spazio Corto TS+FF 2024"GOLDEN SHOPPING ARCADE" di Francesco “Skino” Ricci Lotteringi (Italia, 2023)MotivazioneIl corto, grazie a una sceneggiatura efficace e una pregevole (e doppia) prova attoriale di Marco Sincini, affronta in modo eccellente tre temi fondamentali della nostra società: la monotonia di una vita fatta di obblighi lavorativi e familiari, il problema etico nell’utilizzo della tecnologia, sia da parte dei potenti che dei signor nessuNo e, infine, la grande questione della libertà. L’alternanza fra toni realistici e grotteschi fanno apparire il mondo descritto in Golden Shopping Arcade contemporaneamente inquietante e vicino. La tensione non si scioglie in un finale magistrale.04/11/2024, 10:34