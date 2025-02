PARTHENOPE - 2.384.850 euro d'incasso

in soli 6 giorni di programmazione

PARTHENOPE di Paolo Sorrentino con 2.384.850 in soli 6 giorni diventa il film italiano pi¨ visto della stagione salendo al primo posto degli incassi di ieri.Continua il tour nelle cittÓ italiane. La protagonista Celeste Dalla Porta saluterÓ il pubblico dell'Anteo a MILANO domani sera alle 19.10. Insieme a Daniele Rienzo saluteranno il pubblico venerdý 1 novembre a FIRENZE al CINEMA PORTICO alle 16.00 e al CINEMA PRINCIPE alle 21.00 e a SIENA al CINEMA ALESSANDRO VII alle ore 18.00 (a fine spettacolo delle 15.45) e alle ore 18.45 e il 2 novembre a TORINO al CINEMA NAZIONALE alle ore 15.45, al CINEMA ROMANO alle ore 18.30 e al CINEMA ELISEO alle ore 21.00 saluto iniziale di Celeste Dalla Porta e Daniele Rienzo.Paolo Sorrentino incontrerÓ il pubblico di ROMA Venerdý 1 al Cinema TROISI alle 18.15 (a fine spettacolo delle 16.00) e alle 19.00, al Cinema ADRIANO alle 20,20 e al Cinema GREENWICH alle 21.15; Sabato 2 novembre al Cinema BARBERINI alle 17.30 e al Cinema LUX alle 18.45 (a fine delle 16.30); per poi proseguire domenica 3 novembre in Campania con Peppe Lanzetta a MARCIANISE all'UCI alle ore 18,20, a CASORIA all'UCI alle 19.30 e a NAPOLI al THE SPACE alle 23.05 (a fine spettacolo delle 20.50), lunedý 4 e martedý 5 novembre in Sicilia a PALERMO e CATANIA, mercoledý 6 e giovedý 7 Novembre in Puglia a BARI, MONOPOLI e LECCE.Il film Ŕ distribuito da PiperFilm.30/10/2024, 17:58