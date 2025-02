GIORNATE DEL CINEMA PER LA SCUOLA 2024

- A Palermo dal 4 al 6 novembre

Tornano, per il secondo anno consecutivo, le2024, promosse da Ministero dell’Istruzione e del Merito e da Ministero della Cultura in collaborazione con l’Anec, Associazione nazionale esercenti cinematografici, la cui organizzazione rientra tra le attività previste dal Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola.L’iniziativa si svolgerà il 4, 5 e 6 novembre ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo, già teatro della prima edizione, con un calendario di appuntamenti rivolti soprattutto a docenti, dirigenti scolastici e DSGA, nonché a operatori del settore, e con alcune proiezioni che saranno estese al pubblico fino ad esaurimento posti (con prenotazione alla mail comunicazione.cips@istruzione.it). L’organizzazione delle giornate a Palermo è affidata anche quest’anno all’Istituto Comprensivo Statale “Giuliana Saladino”.In programma: masterclass, seminari, laboratori ed anteprime nazionali che trasformeranno per 3 giorni i Cantieri Culturali alla Zisa in una grande “Città del Cinema per la scuola” portando a Palermo esperti del settore, attori, registi, case di produzione e distribuzione.Oltre 1.300 presenze, 700 dirigenti scolastici e docenti di tutt’Italia a cui il programma è dedicato e 550 studenti delle scuole Palermitane che assisteranno alle proiezioni di “Focus Palermo” e del film Il Ragazzo dai Pantaloni rosa.La tre giorni si aprirà il 4 novembre alle ore 15:00 con la cerimonia inaugurale al Cinema De Seta promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero della Cultura.Poi, alle 16:30, il via alla presentazione dei film per le scuole in uscita a cura del Circuito Cinema Scuola, e delle case di produzione e distribuzione Universal Pictures e Warner Bros con la proiezione del film di animazione di quest’ultima: Buffalo Kids di Juan Jesús García Galocha, Pedro Solís García (Spagna 2024, 93’), nelle sale a partire dal 31 ottobre.Alle 20:30, in anteprima nazionale, la proiezione di “Criature” (Italia 2024) di Cécile Allegra con Marco D’Amore, tratto dall’omonimo romanzo di Allegra.In programma anche altri film in uscita. Martedì 5 novembre alle ore 14:30, Eterno visionario di Michele Placido (Italia, Belgio 2024 | 112’), sulla figura di Luigi Pirandello, in sala dal 7 novembre con 01 Distribution. A Palermo, arriveranno per l’occasione il regista Michele Placido e gli attori Fabrizio Bentivoglio e Federica Luna Vincenti, tra i protagonisti del cast che interverranno al dibattito dedicato al film.Sul grande schermo del De Seta alle ore 21:00 anche Familia di Francesco Costabile (Italia 2024, 120’), film vincitore del premio “Cinema for Unicef 2024” e tra i titoli in uscita per la scuola a cura di Medusa e alla presenza in sala dell’attore Francesco Di Leva.E ancora, mercoledì 6 novembre alle ore 11:30, Il ragazzo dai pantaloni rosa, di Margherita Ferri (Italia 2024 | 123’) sulla storia di Andrea Spezzacatena, il 15enne morto suicida a causa del bullismo a scuola. Ferri sarà presente in sala e al dibattito successivo insieme al giovane attore protagonista Samuele Carrino.Diverse le novità di quest’anno, a partire dal “Red Carpet al Contrario”, su cui sfileranno docenti e studenti premiati per i lavori realizzati nell’ambito dei progetti CIPS, Cinema per la scuola, in varie categorie. I migliori progetti selezionati saranno presentati nella mattinata del 6 novembre e premiati durante la cerimonia di chiusura delle Giornate Nazionali del Cinema per la Scuola, nel pomeriggio del 6 novembre.Altra novità il Focus Palermo con proiezioni e incontri al Cinema De Seta aperti a studentesse e studenti delle scuole e dedicati ai temi dei diritti e della legalità, in collaborazione con l’associazione Libera e la Rete per la cultura antimafia nella scuola.Si inizia il 5 novembre con la proiezione di Il Giudice e il Boss (Italia, 2024) di Pasquale Scimeca che, dopo Placido Rizzotto, torna con questo film a occuparsi di vittime di mafia meno conosciute, soprattutto tra i giovani, come il giudice Cesare Terranova con il fedele maresciallo Lenin Mancuso. Il regista parteciperà a seguire anche ad un dibattito insieme al presidente del tribunale di Palermo Piergiorgio Morosini e al teologo Don Cosimo Scordato.Il 6 novembre alle ore 09:30 sarà la volta del film Giuliana Saladino: come scrive una donna di Andrea Zulini, Laura Schimmenti, Marco Battaglia e Gianluca Donati. Anche in questo caso seguirà un talk con i registi, Marcello Sorgi, editorialista del quotidiano La Stampa e Matteo Di Figlia, docente di Storia all’Università di Palermo.Sempre al Cinema De Seta, nella stessa giornata (ore 14:30) si svolgerà anche l’incontro dal titolo “Non c’era solo IDDU: la lotta alla mafia è una scelta culturale” con Antonio Piazza e Fabio Grassadonia, autori e registi di uno dei film più applauditi all’ultimo Festival del Cinema di Venezia: Iddu – l’Ultimo Padrino che racconta da un’angolazione originale, la fine della latitanza del boss di Castelvetrano Matteo Messina Denaro.Articolati i panel formativi che vedranno in cattedra fondazioni, associazioni, esperti del Ministero dell’Istruzione e del Merito e del Ministero della Cultura per formare sull’educazione all’immagine e sui vari aspetti dell’audiovisivo docenti, dirigenti scolastici e personale della scuola: dalla comprensione all’utilizzo didattico degli strumenti dell’audiovisivo, Social e Intelligenza Artificiale comprese. 11 le lezioni in programma tra panel e laboratori a cura di: Fondazione Sistema Toscana e Mediateca Lanterne Magiche; Cinemovel Foundation; Fondazione Cineteca di Bologna; Fondazione Cineteca di Bologna; Associazione Culturale Zalab; Ente Autonomo Giffoni Experience; Agis Lombardia; Associazione culturale Playtown Roma; Museo del Cinema – Fondazione Maria Adriana Prolo; ACES-Sdc; IIDEA (Italian Interactive Digital Entertainment Association); Fondazione Cineteca Italiana Milano.Previsti anche 2 seminari: il primo a cura del Ministero dell’Istruzione e del Merito e del Ministero della Cultura dedicato agli operatori di educazione visiva a scuola; il secondo sulla gestione amministrativa e contabile dei progetti del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola di MIM e MIC.30/10/2024, 10:06