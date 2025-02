ABOUT THE SOUFFLE' - Indagine oltre la ferrovia

Duccio Ricciardelli

Un "pastiche" di generi e di citazioni questo freschissimo "", mediometraggio, scritto, diretto e prodotto da. Petra, la protagonista capita in un'indagine nell'eccentrico quartiere oltre la ferrovia, alla ricerca dell'amico Pietro scomparso nel nulla. C'e' un po' di tutto dentro questo film, la Chinatown di Roman Polanski, il noir urbano alla David Lynch e anche la mitica Interzona del Pasto Nudo di William Burroughs, luogo di perdizione per junkies, sognatori e piccoli delinquenti, che poi non era altro che la Tangeri rifugio per anime inquiete.Nonostante la carenza di mezzi produttivi,riesce comunque a dirigere bene i suoi giovani attori, con una buona storia, semplice e diretta, accarezza il mondo onirico e del grottesco rimanendo comunque sul registro della commedia. In "", con già nel titolo la citazione distorta del capolavoro godardiano, sentiamo una gran voglia di raccontare il mondo dei giovani creativi e un po' persi in una città che in qualche modo li tiene dentro di se' ma che evidentemente li rifiuta, li respinge. E' un po' il destino delle nuove generazioni, vivere in una Noia continua, in attesa di un'occasione e di una strada che i propri padri e madri hanno segnato per loro, forse, sicuramente, sbagliando. E, l'indagine di Petra diventa, dunque, anche una ricerca esistenziale, un aspettando Godot dell'Ortica Village, una frammentazione dell'io e della personalità in un mondo superficiale fatto solo di giornate tutte uguali, costellate solo da feste, canne e social media.Da segnalare anche gli interessanti movimenti di camera di Settis, alcuni piani sequenza molto fluidi nelle scene delle feste, raccontano molto bene l'ambiente cupo e rutilante dell'"oltre ferrovia". La trama del mediometraggio potrebbe essere sviluppata anche in una serie, perchè si notano molti personaggi interessanti da approfondire che non hanno avuto il tempo cinematografico per emergere.