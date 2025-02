ALICE NELLA CITTA' 22 - Show dei Gormiti per il centro di Roma

Riflettori accesi nel primo pomeriggio nelle strade del centro storico di Roma con un Gormiti show che ha sorpreso passanti e turisti ed è proseguito poi al cinema Adriano, per l'anteprima dei primi due episodi di “”, la serie live action italiana diretta da Mario Parruccini (dal 28 ottobre 2024 su Rai2), presentata in anteprima adLe Mascotte Fireon, Windel, Aqu e Rockard partiti da La Lanterna Roma hanno passeggiato lungo via dei Condotti, tra gli sguardi attoniti degli adulti e i sorrisi di giovani e famiglie. Arrivati alle spalle di Trinità dei Monti hanno scambiato con il pubblico sorrisi di complicità e abbracci, foto e selfie, mentre alcuni più piccoli si fermavano a distanza, tra timore e curiosità. Lo show è proseguito poi al cinema Adriano, dove le Mascotte sono entrate nella hall gremita di persone e dove sono stati allestiti per l'occasione un corridoio con le sagome dei Gormiti e una ruota della fortuna per tutti i fan della serie.Al cinema Adriano è arrivato anche il cast in carne ed ossa: i giovanissimi attori Federico Cempella (Zane – Scion), Millie Fortunato Asquini (Skye – Scion), Francesco Petit (Carter – Scion), Robel Tesfamichael (Glen – Scion) e Claire Palazzo (Myridell) assieme al Ceo Iginio Straffi di Rainbow, produttore del progetto, e al regista Mario Parruccini. Insieme hanno salutato il pubblico in sala che li ha accolti entusiasti. L’evento "" è stato organizzato dalla Marche Film Commission per Hosted by Alice nella città.27/10/2024, 08:43