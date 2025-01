DOC/IT WOMEN AWARD 2 - Vince Giulia Campagna

con il progetto "Pryvit Europa"

la produttrice vincitrice della seconda edizione del, il premio assegnato da Doc/it - Associazione Documentaristi Italiani in collaborazione con Women in Film, Television & Media Italia e Toscana Film Commission, dedicato alle produttrici italiane con un progetto di documentario cinematografico, audiovisivo o una serie documentaria in sviluppo avanzato.”, prodotto sotto l’egida di ZaLab Film e diretto da Michele Aiello, è il film con cui Giulia Campagna si è aggiudicata l’ambito riconoscimento. Il documentario segue i percorsi da expat di diversi studenti di danza classica ucraini: l’invasione russa del 2022 ha stravolto il loro paese, gli ha fatto temere che il loro grande sogno potesse andare in frantumi e li ha costretti alla fuga in diverse Accademie di danza dei paesi dell’Unione Europea. Gli studenti sono felici di poter ballare e di continuare la loro vita, ma si sentono anche dei privilegiati rispetto a chi è rimasto in Ucraina. Le storie di Anatolii e Anna, Sergii e Diana, Sofiia, raccontate lungo il documentario, ci mostrano da Bratislava a Milano, passando per Stoccarda, tre anni della loro vita: tre anni per diventare i Nuovi Europei, tre anni per diventare ballerini professionisti, tre anni di grande dedizione e di scelte difficili, sullo sfondo di una guerra apparentemente senza fine. Il corso della guerra definirà alcune scelte della loro vita e, di conseguenza, lo sviluppo della narrazione per il film.Il progetto è stato valutato da una giuria selezionata composta da professioniste e professionisti del cinema e dell'audiovisivo: Marco Alessi, Ruggero Di Maggio, Simona Garibaldi, Laura Romano, Maria Chiara Ventura. Nelle motivazioni del premio assegnato a “Pryvit Europa” di Giulia Campagna si legge: “”.L'obiettivo delè sostenere la presenza femminile qualificata nel settore produttivo, stimolando l’intraprendenza delle giovani professioniste che si affacciano alla carriera produttiva e allo stesso tempo comunicando la necessità di aderire a standard qualitativi elevati, in continuo adeguamento ai bisogni del pubblico, alle nuove dinamiche del mercato e all’innovazione tecnologica.In occasione del, oltre alla premiazione, Doc/it ha tenuto anche un panel discutendo del ruolo del finanziamento selettivo nella produzione di documentari italiani, con particolare attenzione ai recenti cambiamenti normativi, con l’obiettivo di delineare una road map strategica per il futuro della produzione documentaristica, esaminando modi per sostenere e far progredire l’industria in un panorama in continua evoluzione. A partecipare come relatori: Stefano Massenzi (Lucky Red), Simone Catania (Indyca), Raffaele Brunetti (B&B Film), Giulia Achilli (Dugong Films), Francesco Virga (MIR Cinematografica, presidente Doc/it), con la moderazione dell’incontro a cura di Elisa Vittone (vice-presidente Doc/it).24/10/2024, 11:38