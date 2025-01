MIA - MERCATO INTERNAZIONALE AUDIOVISIVO 10 - Consolida

la partnership con Trentino Film Commission per

un evento sempre più green nel cuore della Capitale

Dal 14 al 18 ottobre 2024 a Roma si terrà la 10.a edizione delche grazie alla partnership con Trentino Film Commission sarà, anche quest’anno, certificata come evento sostenibile. Ilsi impegna per il sesto anno a incrementare e migliorare le attività a servizio dell’industria cinematografica, sposando i valori della sostenibilità ambientale, sociale ed economica. L’industria audiovisiva nell’ultimo anno ha posto molta attenzione su questo tema e le produzioni che hanno ottenuto la certificazione Green Film in tutta Europa sono state 150 nell’ultimo anno e mezzo. Dato interessante del 2024 è che sono stati 15 i film che hanno ottenuto la certificazione alla Festa del Cinema di Roma e 6 alla Mostra del Cinema di Venezia.Gli organizzatori del MIA, ANICA e APA dal 2019 supportati da Trentino Film Commission, hanno intrapreso il percorso per ottenere la certificazione ISO 20121, lo standard internazionale per la certificazione dei sistemi di gestione sostenibile per eventi, che sarà confermata anche per questa decima edizione. Tutti i media e le produzioni audiovisive sono un mezzo importante per sensibilizzare e raggiungere il grande pubblico affinché si adottino comportamenti ambientali all’insegna della sostenibilità tenendo alta l’attenzione sull’ambiente.Dopo il successo e la grande accoglienza avuta negli anni passati, anche a Venezia dove è stato presentato l’aggiornamento del nuovo disciplinare Green Film, per questa edizione si conferma l’iniziativa proposta con successo lo scorso anno, che dà ai progetti selezionati nell’ambito del Co-Production Market & Pitching Forum del(per le divisioni Doc, Drama e Film) l’opportunità di un appuntamento one-on-one con un esperto del marchio di certificazione di sostenibilità ambientale Green Film, rilasciato alle produzioni audiovisive realizzate adottando soluzioni che riducono l’impatto sull’ambiente.Il 16 ottobre alle ore 10:30 presso la sala Cinema 6 si terrà il panel dal titolo Green Film: verso un’industria più socialmente sostenibile e produttiva. L’incontro pone l’accento sul benessere dei lavoratori e lavoratrici dell’industria audiovisiva. Per Green Film agire in questo senso aiuta a migliorare la qualità del contesto lavorativo garantendo un notevole un aumento della produttività e della competitività dell'azienda traducendosi in investimenti maggiori. Anche il disciplinare Green Film incoraggia e sprona i produttori ad adottare pratiche lavorative mirate a migliorare la sostenibilità della produzione da un punto di vista sociale. Il panel intende dunque aprire una finestra sulle modalità e sulle nuove figure professionali che possono aiutare a promuovere un ambiente di lavoro più sano offrendo spunti ed esperienze concrete che stanno nascendo e dialogando su come importare e adattare al contesto italiano le buone pratiche già esistenti a livello europeo.Lo strumento per la produzione ecosostenibile certificata GREEN FILM ideato da Trentino Film Commission è cresciuto rapidamente in un sistema che oggi è adottato da molti altri fondi regionali e nazionali a livello europeo che vogliono condividere uno strumento che permetta ai produttori di adottare lo stesso approccio alla sostenibilità nei diversi Paesi. Attualmente 15 fondi operanti in sette paesi europei, sono partner di GREEN FILM e stanno introducendo il disciplinare e il sistema di certificazione nei loro territori. I partner inoltre lavorano insieme per sviluppare attività di formazione rivolte ai produttori, ai tecnici delle troupe e ai green manager.14/10/2024, 16:46