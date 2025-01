LA PELLICOLA D'ORO 2024 - Un incontro con gli studenti

Grazie alla Fondazione Cinema per Roma e al Cinema Adriano di Giorgio Ferrero, Venerdì 18 ottobre dalle ore 09.00 alle 12.00, i Professionisti dei titoli di coda, incontreranno gli studenti del Cine TV Rossellini, l’Istituto G. Paolo II e i licei Artistici Ugo Foscolo e Alessandro Caravillani. Un importante incontro per raccontare alle nuove generazioni i mestieri dei titoli di coda che in pochi conoscono. Quei mestieri che sono l’ossatura di un film e che sono riconosciuti nel mondo come il nostro Made in Italy.L’Ass.ne Culturale “S.A.S. Cinema” di cui è il Presidente lo scenografo e regista Enzo De Camillis, ideatore del Premio dedicato alle Maestranze e all’artigianato de “La Pellicola d’Oro”, riconoscimento giunto alla sua XIV edizione, ha l’obiettivo di promuovere quei “mestieri” il cui ruolo è fondamentale per la realizzazione di un film ma che, allo stesso tempo, sono “sconosciuti” o non correttamente valutati.Durante la mattinata, si alterneranno gli interventi dei seguenti professionisti: Intervengono: Cristina BOLLA (Presidente FilmcommissionLiguria), Gianluca LEURINI (Produttore), Roberto DE SCLAVIS e Guido CONGIU (Permessi e sicurezza), Marco Valerio GALLO (Story Bort Artist), Romolo SORMANI (Ditta Rancati), Simona BALDUCCI (Costruttore Cinecittà), Gianluca FRANCULLI (Costruttore Scenarredo), Maurizio CORRIDORI (Effettio Speciali), Laura NOBILI (Sartoria Tirelli), Massimiliano PREZIOSO e Paolo AMICI (Effetti Sonori), Franco MARIOTTI (Giornalista Ufficio Stampa). Coordina: Enzo DE CAMILLISA oggi, hanno confermato la loro presenza: il Presidente della FilmCommission Liguria Cristina Bolla, Regione Lazio Responsabile Cinema, Lorenza Lei, AD Cinecittà Emanuela Cacciamani, Presidente del XII Municipio Elio Tomassetti .Il 19 ottobre alle H. 10:00 La Pellicola d’Oro è ospite della Film Commission Lazio presso l’Auditorium Parco della Musica dove, oltre a promuovere i mestieri dei titoli di coda ci saranno tre Premi collaterali grazie alle Associazioni Professionali; APAI e AIARSE riconoscendo con La Pellicola d’Oro i seguenti professionisti: Direttore di Produzione Cristian Schiozzi per la fiction Domina 2 di Claire Mc Carthy - Script Supervisor Melissa Strizzi per il film ADAGIO di Stefano Sollima - Aiuto Regista Roy Bava per il film ADAGIO di Stefano Sollima.Nel promuovere il nostro premio de La Pellicola d’Oro e i mestieri che ne fanno parte, la nostra Associazione ringrazia le istituzioni che la supportano per promuovere il meglio del nostro cinema.14/10/2024, 15:44