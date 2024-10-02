DESENZANO FILM FESTIVAL 6 - I vincitori

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO
𝗨𝗟𝗧𝗥𝗔𝗩𝗜𝗢𝗟𝗘𝗧 di Veerle De Wilde (PAESI BASSI, 2024)
PREMIO DEL PUBBLICO
𝗕𝗘𝗔𝗨𝗧𝗜𝗙𝗨𝗟 𝗠𝗘𝗡 di Nicolas Keppens (BELGIO, 2023)
MIGLIOR DOCUMENTARIO
𝗚𝗥𝗘𝗡𝗔𝗗𝗘𝗦 𝗜𝗡 𝗠𝗔𝗤𝗟𝗨𝗕𝗔
di Jana Weissteiner, Xénia G. Adães (PALESTINA, 2023)
MIGLIOR ANIMAZIONE
𝗟𝗘𝗦 𝗕𝗘𝗟𝗟𝗘𝗦 𝗖𝗜𝗖𝗔𝗧𝗥𝗜𝗖𝗘𝗦 di Raphaël Jouzeau (FRANCIA, 2024)
MIGLIOR CORTO SPERIMENTALE
𝗟𝗔 𝗙𝗢𝗥𝗖𝗘
di Alberto Baroni (ITALIA, 2023)
MIGLIOR CORTO LOMBARDIA
𝗧𝗛𝗘 𝗜𝗖𝗘 𝗕𝗨𝗜𝗟𝗗𝗘𝗥𝗦
di Francesco Clerici, Tommaso Barbaro
(ITALIA-INDIA, 2023)
MIGLIOR REGIA
Maria Wider in OLD SUMMER
MIGLIOR SCENEGGIATURA
Lam Can-Zhao in A SUMMERS END POEM
MIGLIOR FOTOGRAFIA
Antonio Morra in COME NEI RAMI LA PIOGGIA
MIGLIOR INTERPRETAZIONE
Pip Campbell in ULTRAVIOLET
MIGLIOR MONTAGGIO
Lorenzo Arioni in IO
MIGLIOR SUONO
María Silvia Esteve in THE SPIRAL