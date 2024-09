PREMIO FONTANA LIRI PER MARCELLO MASTROIANNI - Assegnato nel centenario

30/09/2024, 09:34

Il “Premio Fontana Liri per Marcello Mastroianni” nell’edizione del centenario della nascita è stata una kermesse magnifica, una festa che la comunità di Fontana Liri ha voluto tributare al suo concittadino più famoso nel mondo. La location, elegante e distinta, la sala del Circolo degli Ufficiali dello Stabilimento Militare Propellenti (dove lavorava il padre di Marcello, Ottorino, quando era Regio Polverificio), gremita all’inverosimile, ha ospitato la cerimonia di premiazione, condotta dal giornalista Max Marzilli, che ha visto intervenire il Sindaco di Fontana Liri Gianpio Sarracco, l’assessore del Comune di Roma Capitale Miguel Gotor, il consigliere regionale Daniele Maura, quindi Laura Delli Colli (Presidente del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani - Premi Nastri d’argento) che ha sapientemente tratteggiato la figura di Mastroianni, Federica Mastroianni, nipote di Marcello e figlia di Ruggero, che ha portato i saluti della cugina Chiara, ricordando il caro zio, il direttore artistico Gerry Guida, Santina Pistilli presidente del Centro Studi Mastroianni, Francesca Piggianelli presidente di Romarteventi, Amedeo Di Sora che ha recitato alcuni brani tratti dal film-testamento “Mi ricordo, sì, io mi ricordo” e letto i saluti di Milena Vukotic e Alfredo Baldi. Presenti anche Carlo Conte, che ha ricordato il suo legame con Mastroianni, da lui fu battezzato, la scrittrice Barbara Rossi, autrice del volume “Marcello Mastroianni, il divo gentile” edito da Gremese, e il prof. Francois Proia, docente universitario e già collaboratore di Mario Verdone. E poi ovviamente grande festa per i premiati, ovvero gli attori Edoardo Leo (che insieme al Sindaco Sarracco ha visitato la casa natale di Mastroianni), Leo Gullotta e Francesco Pannofino, che hanno ritirato il Premio, ideato da Franco Bianchi Poteca. Tra i premiati anche l’attore e regista Sergio Castellitto (impossibilitato a partecipare per sopraggiunti impegni lavorativi) che ha ringraziato inviando un saluto-video e l’attrice Ursula Andress. L’evento ha convogliato su di sé non solo l’attenzione di tutta la stampa provinciale, ma anche di quella nazionale, in particolar modo della Rete nazionale, presenti infatti Rai Uno (con il collegamento in diretta per la trasmissione “Sabato in diretta”, con l’inviata Rebecca Vespa Berglund) e Rai 3 (un ampio servizio per il Tgr, mostrando anche Fontana Liri e la visita guidata straordinaria). Si ringraziano infine, oltre ai premiati e tutti coloro che sono intervenuti, l’AID, lo Stabilimento Militare ed i suoi dipendenti, Eloisa Iafrate, Marina Veglianti, Vittorio Casciano, Fabio Bianchi, Francesco Marra per la diretta streaming (e Liri TV) e Francesco Di Folco per il reportage fotografico.