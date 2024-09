50 GIORNI DI CINEMA A FIRENZE 2024 - Nove festival internazionali dal 2 ottobre al 13 dicembre

21/09/2024, 08:50

Nove festival che aprono in Toscana una finestra sulla migliore produzione cinematografica internazionale, con un programma di film - tra lungometraggi, documentari, corti, animazione - accompagnati da presentazioni degli autori e dei protagonisti, talk, eventi, mostre, eventi food e performance. Sono queste le caratteristiche della “”, la stagione di festival internazionali che anima la vita culturale della Toscana, che si tiene dal 2 ottobre all’13 dicembre prossimi a La Compagnia, Casa del Cinema della Regione Toscana, e in altre location cittadine.La “” rappresenta una proposta culturale d’eccellenza nel panorama fiorentino e toscano, ideata e coordinata dall’Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana, sostenuta dai finanziamenti del Ministero del Turismo e delle istituzioni locali e realizzata grazie al Protocollo d’Intesa tra Comune di Firenze, Regione Toscana, Fondazione Sistema Toscana, Fondazione CR Firenze e Camera di Commercio di Firenze.La rassegna di festival internazionali prende il via con ill, in programma dal 2 al 6 ottobre: cinque giorni di full immersion nel miglior cinema cinese, tra classici e le più recenti produzioni. In programma anteprime nazionali e film d’autore, acclamati ai principali festival internazionali, eventi e laboratori dedicati alle tradizioni culturali cinesi, in rapporto e dialogo con il territorio. La rassegna è anche un’occasione, per le nuove generazioni di cinesi cresciute in Italia, per approfondire la conoscenza del proprio paese d’origine.Dal 15 al 20 ottobre il testimone della “” passa alIl festival, grazie ad un programma multiforme di eventi, tra cinema, documentari, arte, musica, mostre, food, incontri, talk e progetti culturali, si caratterizza, come di consueto, per una forte attenzione all’attualità, al racconto dei fenomeni più nuovi e vibranti delle culture e delle società del Medio Oriente contemporaneo, in particolare in un momento come quello attuale, in cui è più che mai al centro dell’attenzione internazionale. Tema del festival di quest’anno è Ecologies of resistance, che consentirà di riflettere su aspetti cruciali dello stato di crisi attuale, caratterizzato da cambiamenti climatici, devastazioni ecologiche e dal dramma della guerra, e al tempo stesso inviterà il pubblico ad una reazione di resistenza e solidarietà nei confronti delle popolazioni coinvolte.Il cinema francese protagonista a Firenze, dal 29 ottobre al 1° novembre, con. Il cinema francese è di casa in Toscana da oltre 35 anni, prima cone da oltre quindici anni con. Avere a portata di schermo la migliore produzione d’Oltralpe dell’anno è una proposta culturale rivolta a tutti coloro che amano la Francia, la sua lingua e si vogliono immergere nelle migliori storie che ne raccontano l’evoluzione e i cambiamenti, artistici e sociali. Alle proiezioni si affiancano tante altre proposte culturali che creano un ponte tra l’Italia e la Francia, come mostre fotografiche, presentazioni di libri, convegni e incontri con attori e attrici.Cuore della “il, in programma dal 2 al 10 NovembreIl, fondato nel 1959, è il principale e più longevo festival dedicato al documentario creativo e al cinema sperimentale in Italia e in Europa. Il programma prevede concorsi internazionali e nazionali, omaggi e retrospettive, masterclass, dibattiti, focus tematici, workshop speciali e programmi per il pubblico giovane, oltre a iniziative market oriented e attività di formazione per nuovi talenti realizzate nell’ambito di “Doc at Work”. Il festival è un appuntamento ormai imperdibile per la città e non solo, per conoscere il mondo grazie alla lente del cinema documentario. Grande attenzione è dedicata al pubblico dei bambini e degli adolescenti, alle nuove generazioni di registe e registi emergenti, alle scuole di cinema e al mondo dei professionisti del cinema.l, dal 13 al 17 novembre il cinema incontra l’artecontemporanea. E’ l’appuntamento internazionale atteso dagli artisti, dal pubblico e da tutti gli appassionati di cinema e arte contemporanea:, che presenta alla “” una selezione della migliore recente produzione di film d’artista e di documentari sull’arte contemporanea, insieme ad incontri con artisti, autori e curatori. Nei suoi sedici anni di attivitàha collaborato con numerosi centri d’arte e istituzioni, musei, accademie e università italiane e straniere confermando il suo ruolo internazionale nella scoperta di nuovi talenti e nell’approfondimento di nuovi linguaggi espressivi. Il festival ospita inoltre il programma VISIO, dedicato ad artisti under 30 che lavorano con le immagini in movimento. Particolare attenzione è inoltre riservata ai giovani (ingresso gratuito agli under 30), che seguono numerosi e con grande partecipazione il festival.Il, in programma dal 20 al 24 novembre: da 45 anni, sul grande schermo, il meglio della filmografia internazionale a firma femminile Ilè la manifestazione dedicata alle cineaste internazionali, che quest’anno arriva alla sua 45esima edizione. Fondato nel 1979, il festival ha rappresentato nei suoi quarantacinque anni di attività, per altre manifestazioni analoghe in Italia e in Europa, un modello e una fonte d’ispirazione, per un cinema libero, militante e focalizzato sulla parità di genere. Dal 2023 il festival si è rinnovato, grazie al passaggio di testimone al team dell’Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana, che ne cura direttamente l’organizzazione e la selezione, ponendo particolare attenzione alle registe emergenti, invitate a Firenze per presentare le loro opere prime e seconde.Storie e cultura Queer, al di fuori di ogni stereotipo, sono raccontate al, alla “” dal 27 novembre al 1° dicembre. Realizzato dai volontari dell’Associazione Ireos, ilè una manifestazione che pone l’attenzione del pubblico sulle tematiche, le esperienze e le espressioni artistiche delle persone LGBTQIA+. L’obiettivo è quello di raggiungere sia il pubblico più eterogeneo e desideroso di conoscere le tematiche queer da vicino, sia gli spettatori più consapevoli, in cerca di un programma in grado di parlare alla pancia e alla testa della comunità. Un’identità queer in continuo movimento, quella raccontata dal festival, che intende superare gli stereotipi nei quali è stata a lungo costretta. Attraverso una selezione di lungometraggi e cortometraggi internazionali, incontri e masterclass, la manifestazione vuole essere sia estensione delle attività di Ireos – l’Associazione organizzatrice di attivistə-volontarə LGBTQIA+ che da più di 25 anni opera sul territorio toscano – sia testimonianza attiva per l’intera comunità queer, che vede nel festival un importante momento di incontro e una vetrina per le tematiche di cui si occupa durante tutto l’anno.L'India contemporanea è raccontata dal, in cartellone dal 5 al 10 dicembre. Nato nel 2001 come il primo festival realizzato fuori dall’India totalmente dedicato al cinema indiano, ilè diventato ormai un appuntamento imperdibile peril pubblico, tanto che ogni anno le proiezioni del festival registrano il sold out. Il River to Riverpropone a La Compagnia il meglio della cinematografia indiana più recente, con uno sguardo a 360 gradi sul Subcontinente indiano, oltre agli omaggi dedicati ai grandi registi, agli attori e ai focus sui temi di più stringente attualità. Alle più grandi produzioni in stile Bollywood, il festival affianca una programmazione inedita e innovativa, fatta di lungometraggi d’autore, corti, documentari, webseries in anteprima italiana ed europea., il un nuovo progetto a cura di New Italian Cinema Events. Da tre anniporta il nuovo cinema italiano in Irlanda: il grande entusiasmo che il pubblico ha riservato al progetto ha stimolato la direzione artistica a ricambiare il favore. Nasce così la prima edizione di N.I.C.E. X Irish Film Festa (in collaborazione con l’Irish Film Festa, rassegna romana, nata nel 2007 con l’obiettivo di far conoscere il cinema irlandese in Italia). Grazie a questa iniziativa, gli appassionati di cinema avranno l’opportunità di scoprire e apprezzare una selezione di film irlandesi di alta qualità, che andranno ad arricchire la proposta della “”.Chiude la “” 2024 la seconda edizione dei, premio rivolto alle promesse del cinema italiano Il premio nasce nel 2023 dalla collaborazione dell’Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello con l’Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana. I vincitori vengono scelti per la qualità del loro lavoro dalla Presidenza del David e dal Consiglio Direttivo. La preselezione viene realizzata dall’Unione Italiana Casting Director U.I.C.D. in dialogo con le associazioni di agenti A.S.A. e L.A.R.A. Il nuovo David Rivelazioni Italiane – Italian Rising Stars è così frutto della collaborazione tra varie e importanti professioni dell’industria del cinema, sotto l’egida del Ministero della Cultura, avvalendosi della collaborazione della Regione Toscana, del Comune di Firenze con Fondazione CR Firenze e Camera di Commercio di Firenze.Quest’anno si terrà la seconda edizione del premio: i nomi dei sei giovani talenti selezionati sarannoannunciati il 13 dicembre 2024, nel corso della speciale serata di premiazione che si terrà alMuseo Nazionale del Bargello di Firenze.