ART FOR FILM E LA MAGIA DELLA LUCE - Una mostra a Pinerolo

21/09/2024, 06:46

Il(viale Giolitti, 5) ospiterà, da sabato 5 a venerdì 18 ottobre 2024, “”. L’esposizione avrà luogo nella Sala Conferenze del piano terra del Museo; venerdì 4 ottobre dalle ore 18 alle 21, ci sarà l’inaugurazione aperta a tutti.Gli orari della mostra, ad ingresso gratuito, saranno: da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 19; sabato e domenica dalle ore 10 alle 18.L’evento, curato da Sabrina Sottile, Franco Fratto e Marco Rodolfo Galloni, conta due anime:Una collezione di pannelli fotografici di grandi dimensioni (oltre i 2 metri) realizzati dal fotografo Paolo Angelillo per evocare altrettanti film iconici girati in palazzi, castelli e dimore preziose sparse per tutto il Piemonte, a partire da inizio ‘900 (Cabiria, Cenerentola, Guerra e Pace, The Italian Job, Profumo di Donna, Profondo Rosso, Dopo Mezzanotte, La Solitudine dei Numeri Primi, Venuto al Mondo, Benvenuto Presidente, The King’s Man) ed entrati nella storia del cinema.Una collezione inedita di macchinari filmici d’epoca appartenenti a vari periodi del ‘900 - che si sposa perfettamente con la collezione fotografica sopra descritta - che racconta come le macchine del cinema siano state fondamentali per realizzare le opere cinematografiche; queste ultime tutte su un supporto flessibile conosciuto come pellicola cinematografica.I pezzi esposti, facenti parte delle collezioni private di Franco Fratto (giornalista e sceneggiatore) e Marco Galloni (docente universitario, museologo) non pretendono di esaurire la complessità delle macchine che servono a realizzare un film in pellicola, ma ne rappresentano i due “reparti” principali, cioè le cineprese ed i proiettori.Tale manifestazione, giunta alla sua terza edizione, è nata per celebrare Torino Città del Cinema, in risposta ad un avviso pubblico promosso dalla Città di Torino e dal Museo Nazionale del Cinema di Torino, che l’ha ospitata presso la Mole Antonelliana da dicembre 2022 a febbraio 2023.La manifestazione gode del sostegno di Regione Piemonte e Fondazione CRT per l’arte e la cultura e del Patrocinio della Città di Pinerolo.La mostra prevede un allestimento accessibile e fruibile anche dalle persone ipovedenti, grazie alla collaborazione con l’ODV Pro Retinopatici e Ipovedenti A.P.R.I.. L’organizzazione di volontariato è stata fondata a Torino nel 1990 ed attualmente è presente anche in altre regioni italiane; si occupa della promozione della ricerca scientifica contro le malattie degenerative della retina ma, nel corso degli anni, ha notevolmente ampliato il suo raggio d'azione in vari ambiti legati comunque alla disabilità visiva: tutela e rappresentanza, educativa specialistica, inserimento lavorativo, assistenza, riabilitazione, tecnologia, cultura, sensibilizzazione e tempo libero.