LISCA BIANCA - Anteprima siciliana a Palermo il 28 settembre

20/09/2024, 16:49

Sarà presentato in prima regionale sabato 28 settembre 2024 alle 18.30, al Cinema De Seta di Palermo, nell’ambito del Mercurio Festival, il documentario "" (Italia, 2024, 60’). Diretto da Giuseppe Galante e Giorgia Sciabbica, prodotto da Ginko Film, il film racconta la straordinaria storia della barca a vela Lisca Bianca, emblema di avventura, riscatto e libertà, capace di trasformare la vita delle persone che incontra.Lisca Bianca è una barca a vela nata nel 1979 dalla passione di Licia e Sergio Albeggiani, due coniugi di Palermo decisi a realizzare un’impresa ambiziosa: vendere tutto, abbandonare la terraferma e fare il giro del mondo in mare. A bordo dell’imbarcazione, costruita secondo il progetto originale di un Carol Ketch del 1924, la coppia salpa da Palermo il 23 settembre 1984, attraversa l’Oceano Atlantico e il Pacifico, toccando terre esotiche come Canarie, Galapagos, Hawaii e Maldive, per poi fare ritorno in Sicilia, dove il suo viaggio è stato accolto da migliaia di persone.Alla scomparsa di Sergio Albeggiani, nel 1989, se ne perdono le tracce finché, nel 2013, un gruppo di professionisti e appassionati, guidati dal progettista Francesco Belvisi e dal sociologo Elio Lo Cascio, la riscopre in condizioni di degrado, prossima alla demolizione e decide di ridarle vita. Con l’obiettivo di salvare la barca dall’oblio e trasformarla in un laboratorio di inclusione sociale, nasce il progetto Lisca Bianca, un’associazione oggi attiva per creare opportunità di crescita, formazione, ma soprattutto per disegnare nuove rotte e nuove possibilità.Il film, che è stato presentato in prima assoluta lo scorso 13 settembre al Festival Visioni dal Mondo di Milano, esattamente quarant’anni dopo il primo viaggio della barca, è finanziato dalla Regione Sicilia, Sicilia Film Commission, con la collaborazione di U.S.M.M. Ufficio Servizio Sociale Minorenni di Palermo e di CRICD Centro Regionale Inventario, Catalogazione e Documentazione di Palermo.Dopo 5 anni di ricerca e di lavoro, il documentario, nell’intento degli autori, vuole essere non solo la storia di una barca, ricostruita grazie ai preziosi materiali multimediali d’archivio forniti dalla famiglia Albeggiani, ma anche la testimonianza di una comunità che oggi ruota intorno a Lisca Bianca e che prova a risollevarsi e a cercare un nuovo inizio.Un percorso di riscatto che, come raccontato, nasce proprio insieme alla nuova vita della barca, a partire dal suo restauro che l’associazione ha affidato a mani non esperte, ovvero ai ragazzi dell’Istituto Penale per i minorenni di Palermo, agli ospiti della comunità di recupero per tossicodipendenti Sant’Onofrio di Trabia, ai minori stranieri non accompagnati e a persone con infortuni sul lavoro segnalate dall’INAIL.Attraverso la formazione pratica e l’insegnamento di competenze legate alla vela e alla vita di bordo, con la guida di un mastro d’ascia, il supporto di esperti artigiani e di tecnologie innovative, il progetto negli anni si sviluppa per favorire l’inclusione, ma anche valori come la collaborazione, l’aiuto reciproco, lo stare insieme, l’amore per la natura e la responsabilità verso sé stessi e gli altri.", affermano i registi. ""." - afferma. "".I produttoridella Ginko Film sostengono che "".