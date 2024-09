DOC/IT 2024 - Aperte le iscrizioni al Match Making di IDS Academy

19/09/2024, 18:05

Dal 13 settembre al 15 ottobre è aperto il form di iscrizione alla nona edizione del M https://italiandocscreenings.net/ids-2024-call-for-projects/ ), il laboratorio di sviluppo progetti di Doc/it – Associazione Documentaristi Italiani all’interno della sezione Academy di IDS – Italian Doc Screenings con la collaborazione e il sostegno del MiC - Direzione Generale Cinema, Film Commission Torino Piemonte e nell’ambito del Torino Film Industry.Il laboratorio - uno dei più importanti appuntamenti italiani di training intensivo per autrici e autori di documentari in cerca di produzione - si svolgerà a Torino dal 21 al 26 Novembre 2024 all’interno della VII edizione del TFI - Torino Film Industry. L’iscrizione è possibile sia con un progetto, sia senza e sono ammessi alle selezioni documentari one off, seriali, non lineari/immersivi, ibridi/sperimentali, animazione. Sono invece esclusi dalle selezioni i documentari istituzionali, i reportage e i prodotti promozionali.IDS Academy è uno spazio collaborativo di training avanzato per autori e produttori, favorisce lo sviluppo di progetti nel settore e risponde così alle richieste attuali del mercato globale. Si svolge in collaborazione con la Film Commission Torino Piemonte e in sinergia con la programmazione del Torino Film Industry. Le selezioni sono a cura dall’advisory board di IDS Academy composto da Massimo Arvat, Edoardo Fracchia, Heidi Gronauer.Il programma di eventi prevede appuntamenti online propedeutici alle attività in presenza; quattro giornate di laboratorio intensivo rivolto ad autrici e autori di documentari; pitch in pubblico (con annessa preparazione); incontri one-to-one al fine di favorire collaborazioni con le case di produzione cinematografche; panel dedicati a tema di attualità nel mondo del documentario e la partecipazione a una masterclass su un case history di successo.Le/I partecipanti con progetto avranno inoltre l'opportunità di vincere il premio DocCelerator, che consiste in uno sconto del 50% sull’iscrizione a uno dei workshop di DocCelerator. Verrà assegnato inoltre il premio Biografilm, assegnato da Caterina Mazzucato, che offre l’opportunità di accedere alla sessione di pitch del “Bio to B” 2025.I requisiti di partecipazione, i criteri di selezione, i materiai richiesti e in generale qualsiasi informazione relativa alla call è disponibile nell’apposita sezione del sito di Doc/it o direttamente su https://italiandocscreenings.net/ids-2024-call-for-projects/. Si segnala che le date dell’evento potrebbero subire variazioni e che la conferma definitiva verrà fornita entro la data di pubblicazione dei risultati della selezione.