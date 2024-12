CARTOON FORUM 35 - Oltre 33 aziende italiane presenti a Tolosa

Dal 17 al 19 settembre 2024, Tolosa, in Francia, ospiterà il, l’appuntamento più importante per l'industria dell'animazione europea. Per la prima volta nella storia della manifestazione, l’animazione italiana avrà un ruolo centrale, con oltre 33 aziende presenti per mostrare il meglio della creatività e della produzione del nostro Paese a broadcaster, produttori e distributori di tutto il mondo.La delegazione italiana, composta sia da aziende consolidate che da giovani studi emergenti, sarà accompagnata dalle Film Commission italiane, in particolare Marche Film Commission, Sardegna Film Commission, Toscana Film Commission, Roma Lazio Film Commission e Film Commission Torino Piemonte., Presidente di Cartoon Italia, che parteciperà alla manifestazione ha voluto esprimere “”." - ha continuato - "".Un’attenzione, quella verso il talento made in Italy, che quest’anno è testimoniata inoltre dalla presenza di Movimenti Production nella rosa delle nomination per il titolo di Producer of the Year.Ilè un mercato d’eccellenza per lo sviluppo di coproduzioni internazionali, la ricerca di finanziamenti e la creazione di collaborazioni strategiche. Quest'anno, cinque progetti italiani sono stati selezionati per essere presentati: "" di POPCult, coprodotto con Animalps Productions (FR) e Krutart (CZ); Matita HB di IBRIDO Studio; "" di Eagle Original Content, coprodotto con MAD Entertainment; "" di Nuvole e Strisce e MindTOONness di Vismanimation.L'industria italiana dell'animazione, cresciuta sotto l'influenza di pionieri come Bruno Bozzetto e Osvaldo Cavandoli, oggi conta oltre 80 aziende che si occupano di produzioni originali, coproduzioni internazionali e servizi. Anche se film come Gatta Cenerentola e Metamorphosis hanno ottenuto ampi consensi a livello internazionale, il cuore della produzione italiana resta nelle serie TV. Titoli di successo globale come Geronimo Stilton, Calimero, Winx Club, e le più recenti produzioni di Zerocalcare testimoniano il livello di eccellenza raggiunto.Il comparto conta circa 6.000 addetti, con un 60% di giovani sotto i 35 anni, e genera un fatturato complessivo di circa 200 milioni di euro. Il Cartoon Forum 2024 rappresenta una vetrina imperdibile per rilanciare e valorizzare questo settore, in costante crescita sia in termini di qualità che di rilevanza economica, grazie all'adozione di nuove tecnologie e all'investimento nella formazione di giovani talenti." - ha concluso Terzi - "".16/09/2024, 17:25