GIU' NELL'ABISSO FINO ALLE STELLE - Proiezione

al Congresso Nazionale del SISFA di Firenze

Dal 17 al 20 settembre 2024 ad Arcetri a Firenze si svolgerà ilNella giornata di apertura sarà ricordata la figura didetto Beppo, padre dell’astrofisica italiana famoso in tutto il mondo per i suoi studi sui raggi cosmici ed il cui contributo fu determinante per la nascita dell’Agenzia Spaziale Italiana e della European Space Agency (ESA).Il SISFA vuole rendere omaggio al grande scienziato italiano che proprio ad Arcetri nel 1929 conseguì la laurea in fisica con la proiezione del documentario “” di Roberto Tronconi per ricordarne la figura non solo di grande uomo di scienza ma anche quale esploratore degli abissi.15/09/2024, 12:17