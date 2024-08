VENEZIA 81 - Gli appuntamenti delle Marche Film Commission - Fondazione Marche Cultura

27/08/2024, 17:28

La, con la, conferma la presenza all’. Produzioni made in Marche, autori di spicco della regione, interessanti momenti di confronto saranno al centro degli incontri che si articoleranno nell’arco della settimana. Questa prestigiosa vetrina internazionale è ancora una volta occasione per presentare le progettualità realizzate e le più interessanti novità per il comparto audiovisivo marchigiano.Tra gli eventi promossi a Venezia, spicca la proiezione speciale della miniserie evento Rai “”, in programma il 29 agosto 2024 al PalaBiennale. Prodotto da IBC Movie, Rai Fiction e Rai Com, per la regia di, l’opera è una delle vincitrici del Bando di sostegno alle produzioni audiovisive 2023 che la Regione Marche ha messo in campo attraverso la Fondazione Marche Cultura con fondi PR-FESR 2021-20217. La miniserie, girata a Montecassiano, Potenza Picena, Treia, Recanati, Offagna, Osimo, Pollenza, Ascoli Piceno e Macerata, descrive le varie sfaccettature del genio recanatese: il bambino prodigio, l’adolescente ribelle, il poeta romantico, il filosofo e pensatore, dall’infanzia alla morte. Una miniserie che, evidenzia Rubini, vede “nell’incontenibile amore per la vita il motore che muove Leopardi e la sua poetica. La continua tensione del poeta verso la vita si manifesta attraverso una voglia di libertà, di amore e di bellezza, a costo di mettere in discussione ogni ordine costituito, dalla famiglia al conformismo dei suoi contemporanei. Sarà la ricerca di amore a spingere Leopardi oltre il recinto dorato della casa paterna, e sarà l’amore per una donna, l’ammaliante aristocratica Fanny Targioni Tozzetti, a diventare la sua ragione di vita. Ancora una volta sarà nell’amore per l’amico Ranieri che il nostro poeta riuscirà a colmare i limiti della propria fisicità”.Il programma marchigiano al Lido prosegue il 30 agosto alle 17.40 con “", panel di Marche Film Commission in Sala Tropicana 1 dell’Hotel Excelsior. Marche Film Commission insieme ai suoi ospiti si interrogherà sulle strategie messe in atto nell’ultimo anno dai distributori, dalle associazioni degli esercenti e dalle film commission per il rilancio del cinema nelle sale e sull’apporto garantito a livello regionale per il sostegno alle produzioni. Interverranno l’assessore regionale alla cultura Chiara Biondi con la dirigente del settore cultura della Regione Marche Daniela Tisi, insieme al presidente della Fondazione Marche Cultura Andrea Agostini, al responsabile di Marche Film Commission Francesco Gesualdi, al direttore di 01 Distribution Luigi Lonigro, al presidente di CNA Cinema e Audiovisivo Gianluca Curti e al presidente regionale Anec/Agis Massimiliano Giometti." – commenta l’assessore alla Cultura della Regione Marche. "".Altro evento speciale quello del 6 settembre, con la proiezione, in concorso nella sezione Orizzonti, de “”, di Roberto Catani. Un grande maestro dell’animazione marchigiana presenta un lavoro di 8 minuti, realizzato interamente su carta, colorata con pastelli ad olio e rifinita a puntasecca. L’opera è liberamente ispirata a “Le avventure di Pinocchio” di Collodi. Frutto di oltre tre anni di lavoro, il film, coprodotto da MIYU e Withstand, è stato realizzato con il sostegno di Regione Marche – Fondazione Marche Cultura/Marche Film Commission, Centre national du cinéma et de l’image animée e ARTE e si inserisce a pieno nella tradizione unica dell’illustrazione e animazione tradizionale marchigiana." – commenta il presidente di Fondazione Marche Cultura,– "".In programma, inoltre, il “” il 1 settembre alle 10.30, consueto appuntamento di incontro delle film commission italiane con i produttori internazionali organizzata dall'associazione Italian film Commissions. Il presidente di Fondazione Marche Cultura interverrà inoltre alla conferenza stampa del Filming Italy Venice Award in programma nella stessa giornata. Oltre a questi appuntamenti, Le Marche saranno presenti anche ai Best Movie Talks, che vede la partecipazione straordinaria di ZeroCalcare, e al convegno organizzato da Box Office dal titolo “” in agenda per il 31 agosto." - afferma, responsabile MFC - "".