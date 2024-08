LA VITA ACCANTO - Marco Tullio Giordana in tour nelle sale cinematografiche della regione Marche il 26 e 27 agosto

21/08/2024, 13:27

La Fondazione Gabbiano di Senigallia in collaborazione con Fondazione Marche Cultura - Marche Film Commission presentano una straordinaria iniziativa in programma lunedì 26 e martedì 27 agosto 2024 presso alcune delle principali sale della Comunità della regione.Il regista Marco Tullio Giordana presenterà nelle nostre sale il suo ultimo film “”, tratta dall’omonimo romanzo di Mariapia Veladiano, vincitore del Premio Calvino 2012.Presentato in anteprima al Locarno Film Festival (fuori concorso) e acclamato dalla critica e dal pubblico, il film parla di amori, di diversità, della difficoltà del giudizio altrui e delle soffocanti relazioni familiari. Ambientato fra gli anni ’80 e i 2000, la sceneggiatura è firmata dal regista insieme a Marco Bellocchio e Gloria Malatesta, e racconta uno spaccato d’Italia fragile e incosciente e una storia difficile che mette in contrasto la diversità con la capacità di amare. La storia si volge a Vicenza, dove Maria scopre di essere incinta e annuncia con gioia la sua gravidanza al marito Osvaldo, affermato ginecologo. Ma quando la neonata Rebecca viene al mondo ha una vistosa macchia rossa sul viso e Maria la rifiuta, individuando in quella "voglia" l'oscuro segno di un peccato nascosto." - commenta, presidente di Fondazione Marche Cultura - "".Il film uscirà nelle sale il 22 agosto 2024 e il regista arriverà poco dopo nelle Marche per presentare al pubblico della nostra regione il suo “” con il seguente calendario di eventi:Lunedì 26 agosto - Cinema e Arena Gabbiano Senigalliaore 18.30 sala interna - presentazione film, a seguire proiezioneore 20.00 in arena - apericinema su prenotazione con posti limitati ( [email protected] ore 21.30 in arena - presentazione film e incontro con il pubblico a fine proiezioneMartedì 27 agosto - Cinema Solaris Pesaroore 20.30 - presentazione film, a seguire proiezioneMartedì 27 agosto - Arena Bcc Fanoore 21.30 - presentazione film e incontro con il pubblico a fine proiezionei, responsabile di Marche Film Commission commenta: “”., responsabile programmazione sale circuito regionale Acec Marche (le Sale della Comunità) aggiunge: “”.