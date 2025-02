IL VENTO DEL NORD 2024 - I vincitori

Oltre cinquemila spettatori in una settimana per la sedicesima edizione della rassegna ‘’ che si è conclusa nel segno delle migrazioni - dopo la grande serata per "" alla presenza degli interpreti - conpresentato sul palco dall’autrice, l’attrice e registaaccolta con molto affetto da una platea che ha applaudito a lungo il suo film." - commenta. "".Dodici i titoli in programma in una settimana e molti gli incontri organizzati per le ragazze e i ragazzi dell’isola anche con i giornalisti e gli operatori culturali con i quali hanno vissuto giornate di scambio sui temi dei film presentati scegliendo tra i 10 titoli in concorso, "" di Paola Cortellesi miglior film 2024 e assegnando una menzione speciale a "" di Claudio Bisio." - concludea nome dell’Associazione LampedusaCinema che produce la rassegna organizzata sull’isola da Massimo Ciavarro con la consulenza per il Laboratorio degli studenti, del prof. Giovanni Spagnoletti. Quest’anno più che mai un bilancio positivo per un appuntamento che nasce dalla voglia di rendere ‘contagiosa’ a Lampedusa la passione del cinema ma anche dalla naturale vocazione di prossimità di un luogo che, in un clima di accoglienza unico, convive quotidianamente con la realtà complessa e le difficoltà delle migrazioni. Grazie per il supporto al MiC Direzione Generale Cinema e audiovisivo, a SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, alla Fondazione Claudio Nobis main partner, a SNGCI, Emergency al Comune di Lampedusa e Linosa per il patrocinio e sull’isola al main sponsor I Dammusi di Borgo Cala Creta. I film di quest’edizione sono stati presentati grazie a Rai Cinema - 01 Distribution, Medusa, BIM, Fandango e Vision Distribution.Le motivazioni per i film premiati:Per la Cortellesi un Premio “”.E apprezzando, tra gli altri, anchedi Michela Giraud la Giuria ha assegnato una menzione speciale adi Claudio Bisio: “”.05/08/2024, 16:09