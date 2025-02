TODAYS FESTIVAL - Marco Werba tra i protagonisti musicali al panel

è un importante punto di attrazione della programmazione culturale a Torino, un evento che ribadisce sempre più̀ l’importanza di diffondere cultura e occasioni di aggregazione sul territorio. Edizione dopo edizione, il festival è diventato un riferimento appassionati di musica che arrivano al capoluogo del Piemonte sia dall’Italia che dall’estero, per assistere ai concerti in programma e partecipare a tutti gli eventi diffusi in città: talk, performance, flashmob, laboratori di formazione. Possiamo definirlo tra i più̀ grandi festival di musica italiani riconosciuti a livello internazionale. Organizzato in questa ultima edizione da Fondazione Reverse, la rassegna inizierà il giorno 23 agosto e terminerà il 2 settembre 2024.Nell’edizione 2024 nasce la collaborazione trae Sounzone, che diventa partner ufficiale. Da non perdere assolutamente uno dei frutti di questa nuova collaborazione: il panel del 29 Agosto presso la location torinese di Mocambo, a Via Cervino 18b, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, che vedrà illustre ospite il, recentissimo vincitore del Premio alla Carriera alla 13esima edizione del Narnia Film Festival diretto dalla pianista Cristiana Pegoraro.” Il ruolo della musica nei film e nelle serie televisive. Da parte di chi e secondo quali criteri avviene la scelta della colonna sonora che accompagna le opere visive? Queste le principali tracce del panel che coinvolgerà, oltre al compositore e direttore d’orchestra internazionale Werba, anche altri due professionisti del settore musicale, Davide Molla (Editor Video per Velvet Cut) e Silvia Siano ( Music Supervisor per Cross Productions). Il faccia a faccia di questi esperti aiuterà il pubblico a capire come vengano scelte le musiche che ascoltiamo tutti i giorni al cinema, in tv e nelle web series. Un'occasione unica, in breve, per vedere il "dietro le quinte" della musica. Il panel, ad ingresso gratuito su prenotazione anticipata, sarà condotto da Tiziano Lamberti, CEO & Founder di Sounzone.in arte, è uno dei compositori e direttori d’orchestra più apprezzati a livello internazionale. Nato a Madrid (Spagna) nel 1963, ha compiuto approfonditi studi musicali in Italia e all’estero (corsi di composizione, orchestrazione e musica per film al “Mannes College of Music” di New York), e corsi di direzione d’orchestra sotto la guida di Jean Jacques Werner presso l’Academie de Musique de Guerande in Francia.Musicista pluripremiato, recentemente ha aggiunto al palmarès dei suoi awards anche un riconoscimento europeo alla carriera e il Premio Stelvio Cipriani per le musiche di “Goffredo, e l’Italia chiamò” del regista Angelo Antonucci. Tra i suoi vari lavori per il cinema sono da menzionare “Anita, una vita per Garibaldi” e “Il Delitto Mattarella” di Aurelio Grimaldi, “Giallo” di Dario Argento, “Inane” di Besnik Bisha e “L’ile du Pardon” di Ridha Behi. Nel 2021 ha vinto il “Globo D’Oro” per le musiche originali di “Native”, di John Real. Il M°è infine autore di svariate composizioni sinfoniche e da camera come “Cantata per i Sopravvissuti”, “Misterium”, “Concerto per chitarra e orchestra d’archi”, “La Sinfonia del deserto”, “Adagio per le vittime di Auschwitz”, “Messa Solenne in La maggiore”, “Tango sinfonico” e “Concerto per pianoforte e orchestra”, in tre movimenti. Per l’anno in corso ci sono per lui nuovi lanci di progetti cinematografici in cui è stato coinvolto come compositore, come nel caso di Hello beautiful di Ziad Hamzeh, tratto da una storia vera. Altri ancora i progetti in via di sviluppo.05/08/2024, 12:41