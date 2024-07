DALL'EST CON AMORE - Il 31 luglio proiezione a Bolzano

29/07/2024, 13:26

Mercoledì 31 luglio 2024 alle ore 19:30, a Bolzano “” del Circolo Culturale Oltrisarco presso la Sala Verde di Via Claudia Augusta, 111, ospiterà la rassegna itinerante “” iniziativa promossa da Cittadini del Mondo OdV di Cagliari con il sostegno della Fondazione di Sardegna.In programma la proiezione del cortometraggio del regista sardo Karim Galici intitolato “”. Prodotto nel 2020 da Cittadini del Mondo in questi anni è stato già presentato in moltissimi capoluoghi di regione e provincia italiani: Cagliari, Roma, Genova, Napoli, Palermo, Milano, Firenze, Bologna, Perugia, Padova, Pisa, Pordenone, Siena, Biella, Cesena, Grosseto e per la prima volta approda a Bolzano.Il documentario, rigorosamente al femminile, racconterà le storie di quattro donne di generazioni e nazionalità diverse, con universali somiglianze, che hanno scelto l’Italia ed in particolare la Sardegna come luogo dove vivere, crescere, lavorare e amare. Il film mette al centro la grande capacità di resilienza delle protagoniste.I temi toccati dal docufilm, saranno occasione per uno scambio di opinioni, riflessioni e di esperienze fra Sardegna e Alto Adige/Südtirol”, tradizionale appuntamento del Circolo Culturale Oltrisarco, vuole essere un vero e proprio cocktail unico di cultura ed emozioni e, dulcis in fundo, anche un aperitivo in compagnia, capace, attraverso la socialità, di creare sinergie e nuove collaborazioni fra territori ed esperienze diverse che, in questa occasione, avrà come ospite la Sardegna.Il Circolo Culturale Oltrisarco di Bolzano è attivo sul territorio del quartiere da oltre 30 anni. Con la ristrutturazione del centro socio-pastorale e soprattutto dell’ex cinema Costellazione può vantare nuovi locali, utilizzati per tante nuove proposte: spettacoli teatrali per adulti e bambini, mostre, concerti ed incontri culturali.La scelta della Sala Verde per ospitare il connubio fra “” del Circolo Oltrisarco e “” di Cittadini del Mondo di Cagliari, non è casuale: “”. Esattamente questi sono i temi al centro del docufilm “” resilienza, speranza, rinascita in tutti i sensi, attraverso le storie di quattro donne. Per un momento di socialità, confronto, scambio di buone prassi fra la Sardegna e Alto Adige/ Südtirol.